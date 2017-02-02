пгт. Мурмаши

2 февраля - 9.00

Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

сп.Тулома

2 февраля – 10.00

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун посетит ГОУСП «Тулома». В программе посещения сельскохозяйственного предприятия: осмотр цеха молочной продукции и работы оборудования «Пюр-Пак», а также цеха изготовления масла и сливок, микробиологической лаборатории, проводящей анализ молочной продукции.

сп.Тулома. ГОУСП «Тулома».

г.Мурманск

2 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 28.

2 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку законности перепланировки жилого помещения.

г.Мурманск, ул. Книповича, 45; ул. Гагарина, 20; ул. Свердлова, 40/4.

2 февраля – 12.00

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов проведёт осмотр новых социальных домов, расположенных на улицах Генералова и Декабристов.

г.Мурманск, ул.Генералова и Декабристов.

2 февраля – 15.00

Состоится встреча с представителями общественности города Мурманска с главой муниципального образования город Мурманск Дмитрием Филипповым, посвященная вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Администрация города Мурманск, 3-й этаж.

3 февраля – 10.00-13.00

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» на тему: «Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении органами государственной власти надзора за соблюдением природоохранного законодательства».

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства РФ о защите прав предпринимателей при проведении органами государственной власти проверок соблюдения природоохранного законодательства, можно старшему помощнику природоохранного прокурора Шомполовой Анне Васильевне по телефону 45-70-30, помощникам природоохранного прокурора Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72 и Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

3 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» Татаркулов Альфред Джагапарович;

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.