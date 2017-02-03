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Мурманская область. Арктика03.02.17 07:10

Делу - время

г.Мурманск

3 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку законности перепланировки жилого помещения.

г.Мурманск, ул. Баумана, 43/2; ул. Радищева, 12; ул. Павлова, 19; ул. Беринга, 20; ул. Полярные Зори, 8; ул. Беринга, 1.

3 февраля – 10.00-13.00

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» на тему: «Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении органами государственной власти надзора за соблюдением природоохранного законодательства».

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства РФ о защите прав предпринимателей при проведении органами государственной власти проверок соблюдения природоохранного законодательства, можно старшему помощнику природоохранного прокурора Шомполовой Анне Васильевне по телефону 45-70-30, помощникам природоохранного прокурора Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72 и Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03.

3 февраля - 11.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в пленарном заседании Общественной палаты Мурманской области. Впервые вместе соберутся члены нового (пятого) состава региональной палаты. С этого момента у них начнутся двухгодичные полномочия.  На заседании будут рассмотрены организационные вопросы, в том числе пройдут выборы секретаря Общественной палаты, его заместителя и председателей комиссий, намечен план работы на текущий год.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

3 февраля – 11.00

Запланировано подписание соглашений в рамках проекта «Городская карта поддержки» с участием главы муниципального образования город Мурманск Дмитрия Филиппова.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Администрация города Мурманска, 4-й этаж.

3 февраля - 12.00

В рамках реализации партийных проектов  «Честная цена» и «Единая страна - доступная среда» состоится общественный рейд в магазин торговой сети. Особое внимание в ходе рейда будет уделяться наличию или отсутствию  на прилавках продукции местных производителей, а также доступности торговой точки для людей с ограничениями по здоровью.

Общественные контролеры проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество овощей и фруктов, соблюдение условий их хранения. В мероприятии примут участие:  депутат Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин; председатель общественной организации «Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина» +», член Рабочей группы по реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда», член Партии Артем Ермоленко; председатель Совета регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин; партийный актив.

г.Мурманск, Пионерский пер., 5.

4 февраля - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Чудеса в Дедморозовке» педагоги студии анимационного творчества «Яркое настроение» проведут для зрителей мастер-класс по созданию мультфильмов. Первая встреча с юными мурманскими зрителями состоялась в декабре 2016 года. Вместе с педагогами ребята создали мультфильм «Лыжная история». В этот раз дети попробуют создать мультипликационную историю про снеговичков.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

3 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» Татаркулов Альфред Джагапарович;

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.

 

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