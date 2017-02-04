г.Мурманск

4 февраля - 10.00

День открытых дверей в первичном онкологическом отделении в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями. Во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в первичном онкологическом отделении Мурманской городской поликлиники № 4 состоится день открытых дверей, в ходе которого запланирован приём врача-онколога (кабинет № 11), а также работа смотрового кабинета (№ 32) с 9 до 15 часов.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится интервью заместителя главного врача по медицинской части Мурманского областного онкологического диспансера Вячеслава Зинькевича и специалистов первичного онкологического отделения Мурманской городской поликлиники № 4.

г.Мурманск, ул. Лобова, 65. Мурманская городская поликлиника № 4.

4 февраля - 11.00

В Мурманске пройдёт региональный этап отборочных соревнований «Лиги военно-патриотических клубов» Армейских международных игр – 2017. Организаторы мероприятия: Региональное отделение ДОСААФ России Мурманской области, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе», Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17 г.Мурманска при содействии Мурманской региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск ВДВ. Соревнования проводятся при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 46. Региональное отделение ДОСААФ России Мурманской области

4 февраля - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Чудеса в Дедморозовке» педагоги студии анимационного творчества «Яркое настроение» проведут для зрителей мастер-класс по созданию мультфильмов. Первая встреча с юными мурманскими зрителями состоялась в декабре 2016 года. Вместе с педагогами ребята создали мультфильм «Лыжная история». В этот раз дети попробуют создать мультипликационную историю про снеговичков.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

5 февраля - 10.00

Старт акции «От всего сердца».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания дошкольников.

5 февраля - 11.30 и 14.00

Мастер-класс в научном стиле от аниматоров «Научного шоу».

Перед показами спектакля «Морозко» областного театра кукол аниматоры «Научного шоу» Мурманска проведут для юных зрителей занимательный и необычный мастер-класс по физике и химии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

6 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением и холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул.Свердлова, 28, 30; ул. Папанина, 22; ул. Книповича, 61/2, 4; ул. Фролова, 13.

6 февраля - 14.00

Семинар по вопросам реализации проектов поддержки местных инициатив в Мурманской области. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области совместно с консультантами Всемирного банка для органов местного самоуправления проводит семинар по вопросам реализации проектов поддержки местных инициатив в Мурманской области.

В рамках семинара планируется представить принципы, механизмы, процедуры и методологическую базу инициативного бюджетирования, утвержденные Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив в Мурманской области и Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

6 февраля - 18.00

Обучающий тренинг «Стили управления. Ситуационное руководство» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.