г.Мурманск

6 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением и холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул.Свердлова, 28, 30; ул. Папанина, 22; ул. Книповича, 61/2, 4; ул. Фролова, 13.

6 февраля - 14.00

Семинар по вопросам реализации проектов поддержки местных инициатив в Мурманской области. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области совместно с консультантами Всемирного банка для органов местного самоуправления проводит семинар по вопросам реализации проектов поддержки местных инициатив в Мурманской области.

В рамках семинара планируется представить принципы, механизмы, процедуры и методологическую базу инициативного бюджетирования, утвержденные Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив в Мурманской области и Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

6 февраля - 18.00

Обучающий тренинг «Стили управления. Ситуационное руководство» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.