Делу - время
пгт. Мурмаши
7 февраля - 9.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.
пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.
с.Ловозеро
7 февраля - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
г.Апатиты
7 февраля - 17.00
Обучающий тренинг «Тайм-менеджмент» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.
г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.
г.Мурманск
7 февраля - 18.00
Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Особенности продаж и рекламы в бизнесе».
г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.
Февраль
Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:
10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;
17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.