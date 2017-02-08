с.Ловозеро

8 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Ковдор

8 февраля – 10.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Ковдоре. В программе: рабочая встреча с исполнительным директором АО «Ковдорский ГОК» Александром Горшковым, а также посещение объектов системы образования.

г.Ковдор, ул. Сухачева, 5. АО «Ковдорский ГОК».

г.Мурманск

8 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 15/1; просп. Кирова, 28в; просп. Кольский, 149.

8 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Старостина, 29; ул. Воровского, 20; ул. Полярные Зори, 8.

8 февраля - 11.00

Заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя губернатора Григория Стратия.

Повестка заседания: 1. О состоянии и мерах по предупреждению аварийности на территории Мурманской области, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма по итогам 2016 года. О мерах по обеспечению безопасности организованных перевозок детей автобусами. Докладчики: Ратова Ольга Александровна – инспектор по особым поручения УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Ковшира Ирина Александровна – первый заместитель министра образования и науки Мурманской области. 2. Об исполнении поручения Президента РФ от 01.07.2016 № Пр-1277 в части, касающейся создания комплексной системы контроля (надзора) в сфере пассажирских перевозок. Докладчики: Данчивский Михаил Иосифович – заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Большаков Алексей Александрович – заместитель начальника Управления государственного автодорожного надзора по Мурманской области. 3. О первоочередных и перспективных мероприятиях, организованных собственниками дорог, по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности) и соблюдению требований стандартов, норм и правил, по обустройству стационарного наружного освещения. Докладчики: Марков Сергей Александрович – директор филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области, Шварцкоп Андрей Александрович – первый заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор».

г.Мурманск, поспр. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

8 февраля - 11.00

В исполкоме ОНФ состоится круглый стол «Актуальные проблемы развития онкологической службы в Мурманской области». В его работе примут участие: Кусайко Татьяна Алексеевна, член Совета Федерации ФС РФ, член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Мурманской области; Барчук Антон Алексеевич, исполнительный директор Ассоциации Онкологов Северо-Западного Федерального округа, научный сотрудник Университета Тампере (Финляндия), ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, к.м.н.; Беляев Алексей Михайлович, директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, председатель Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа, д.м.н., профессор; Карицкий Андрей Петрович, главный врач ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России, к.м.н.; Задоркина Татьяна Геннадьевна, руководитель РГ «Социальная справедливость» Калининградского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!»; Будова Александра Павловна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»; Давыденков Александр Владимирович, заместитель главного врача по лечебной работе ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», главный онколог Мурманской области; Калмыкова Марина Алексеевна, член РШ ОНФ; Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»; Максимова Надежда Петровна, председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной думы; Перетрухин Валерий Геннадьевич, министр здравоохранения Мурманской области; Погребняк Инна Олеговна, заместитель губернатора Мурманской области и Пономарёв Роман Сергеевич, сопредседатель РШ, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

План заседания: 1. Организация и основные проблемы оказания онкологической помощи населению Северо-Западного федерального округа, пути их решения. Беляев Алексей Михайлович, директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, председатель Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа, д.м.н., профессор. 2. Современная маршрутизация онкологических больных. Карицкий Андрей Петрович, к.м.н., главный врач ФГБУ «НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России. 3. Оценка соблюдения порядков и стандартов оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями на территории Мурманской области. Анализ статистических данных по онкологии в регионе. Маршрутизация пациентов по профилю «онкология» на территории Мурманской области. Давыденков Александр Владимирович, заместитель главного врача ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Мурманской области. 4. Состояние и перспективы развития Мурманского областного онкодиспансера. Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер». 5. Перспективы совместного использования клинико-диагностической базы Мурманской областной клинической больницы. 6. Перспективы развития онкологической службы в Мурманской области. Барчук Антон Алексеевич, исполнительный директор Ассоциации Онкологов Северо-Западного Федерального округа, научный сотрудник Университета Тампере (Финляндия), ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, к.м.н.

г.Мурманск, просп Ленина, 89. Исполком ОНФ, угловой подъезд, 3-й этаж.

8 февраля - 14.00

В региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области состоится пресс-конференция на тему: «Об итогах работы региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области в 2016 году».

В мероприятии примут участие: первый заместитель председателя Мурманской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко; руководитель региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области, депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин; заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, член фракции «Единая Россия» Михаил Белошеев; первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.

г.Мурманск, проспект Ленина, 88. Региональная общественная приемная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

8 февраля - 15.00

Онлайн-встреча с российским политиком и философом Олегом Смолиным. Олег Смолин – доктор философских наук, профессор Омского государственного университета, член-корреспондент Российской академии образования, председатель Общероссийского движения «Образование для всех», вице-президент Паралимпийского комитета Российской Федерации, вице-президент Всероссийского общества слепых, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке. Организатор встречи – Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

8 февраля - 15.00

Заместитель губернатора Инна Погребняк проведёт рабочее совещание по вопросам оказания травматологической помощи населению Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75.ительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

8 февраля - 20.00

Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Актуальные проблемы предпринимательской деятельности».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

8 февраля – 15.00-18.00

«ЖКХ контроль» проведёт «горячую линию» по вопросу начисления ОДН на коммунальные ресурсы, по начислению дополнительной платы за отопление по итогам 2016 года.

Задавать вопросы можно по телефону «горячей линии» (8152) 486-382.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.