пгт. Мурмаши

9 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

9 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, Верхнеростинское шоссе, 7; ул. Карла Маркса, 7а; ул. Полярные Зори, 17/2; просп. Кольский, 174/4; ул. К.Либкнехта, 21/22; ул. Николаева, 3.

9 февраля - 18.00

Онлайн-встреча музейных специалистов «Музейные истории». Встреча состоится в рамках проекта «Я поведу тебя в музей. Народная книга» издательства «АСТ» и цикла лекций «Виртуальная школа музейного дела». Трансляции будут включать в себя лекции по теории и истории изобразительного искусства в формате видеоконференцсвязи, тематические онлайн-встречи и консультации с сотрудниками Русского музея, проведение специализированных семинаров и конференций, организованных в рамках работы виртуального филиала Русского музея.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.

9 февраля - 18.30-20.00

Обучающий тренинг для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Организация нестандартных культурных мероприятий как вид бизнеса». Участие в тренинге бесплатное.

Тренинг проведёт создатель студии «FridayMilk» и фестиваля «Inversia» Олег Хадарцев. Участники узнают о том, как создавать крупные события в небольшом городе, менять мир вокруг себя к лучшему и зарабатывать на этом. Организаторы мероприятия уверены, что в России, а в частности, в Мурманске, достаточно возможностей для проектов любого уровня. Но границы проектов и развития зависят от бизнес-задач, которые ставит перед собой предприниматели. Грамотно их ставить и реализовывать научат на тренинге, а точнее – дадут необходимые азы для движения вперед. Программа тренинга включает в себя несколько направлений: создание концепции для арт-проекта. Интересные примеры Мурманской области; поиск площадки: от ресторана до музея; вовлечение искусства в персональное развитие и лидерство, культуру, творчество и новации в отношения с клиентом и маркетинг; формирование и развитие корпоративной культуры.

Лектор Олег Хадарцев, директор независимой региональной проектной группы «Fridaymilk», объединившей на одной площадке уникальный авторский контент: видео, фото, звук, текстовые материалы и использующая различные инструменты выражения «офлайн»: от арт-конференций и панельных дискуссий до коллабораций с международными компаниями и государственным сектором. Fridaymilk- это гибкая, текучая структура - интерактивная коммуникативная среда культурных менеджеров и артистов, объединенная идеей децентрализации культурных центров и смещения их «из столиц в регионы». Организатором мероприятия выступает Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» (ГОБУ МРИБИ).

Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефону (8152) 43-29-49, или по электронной почте: info@mribi.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

10 февраля - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О внесении изменений в нормативные правовые акты правительства Мурманской области, регулирующие порядок предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 2. О результатах выполнения в 2016 году плана-графика реализации мероприятий государственных программ, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (докладчик Абраменко Елена Юрьевна – и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области). 3. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск (докладчик Норина Ирина Леонидовна – глава администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск). 4. Отчёт о результатах деятельности Министерства экономического развития Мурманской области (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 5. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Мурманской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 6. О внесении изменений в Порядок формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области (докладчик Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 7. О совершенствовании деятельности Программно-целевого совета Мурманской области и рабочих групп Программно-целевого совета Мурманской области (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 8. О ходе выполнения указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за период 2015-2016 годов в части увеличения количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Мурманской области (докладчик Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, зал заседаний.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.