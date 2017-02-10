пгт.Печенга

10 февраля – 9.00-13.00

Прокуратурой Печенгского района проводится «горячая линия» по вопросам рассмотрения обращений, содержащих сообщения о преступлениях.

Вопросы по указанной теме можно задать по телефону 8-(815-54) 5-18-01 заместителю прокурора Печенгского района Тимохину Ивану Дмитриевичу.

г.Мурманск

10 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку законности перепланировки жилого помещения.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 19; ул. Маклакова, 5; ул. Чумбарова-Лучинского, 15; ул. Свердлова, 40/4.

10 февраля - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О внесении изменений в нормативные правовые акты правительства Мурманской области, регулирующие порядок предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 2. О результатах выполнения в 2016 году плана-графика реализации мероприятий государственных программ, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (докладчик Абраменко Елена Юрьевна – и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области). 3. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск (докладчик Норина Ирина Леонидовна – глава администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск). 4. Отчёт о результатах деятельности Министерства экономического развития Мурманской области (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 5. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Мурманской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 6. О внесении изменений в Порядок формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области (докладчик Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 7. О совершенствовании деятельности Программно-целевого совета Мурманской области и рабочих групп Программно-целевого совета Мурманской области (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 8. О ходе выполнения указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за период 2015-2016 годов в части увеличения количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Мурманской области (докладчик Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, зал заседаний.

10 февраля - 11.00

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетит Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов «Севертара».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 36. Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов «Севертара».

10 февраля – 14.00- 16.00

Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Мурманской области проводится «горячая линия» по наиболее актуальным вопросам уголовно - исполнительного законодательства: «Каковы основные права и обязанности осужденных к лишению свободы?», «Каков порядок привлечения осужденных к труду?», «Имеют ли осужденные право на личную безопасность?»

Эти и другие вопросы можно задать заместителю прокурора Инякову Владимиру Владимировичу по телефону (81553) 3-57-65.

10 февраля - 15.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание проектной группы по социально-экономическому развитию Териберки. На заседании речь пойдет о концепции развития Териберки, в частности о формировании ее единого архитектурного облика, землеустройстве и благоустройстве поселка. В работе группы примут участие представители региональных исполнительных органов государственной власти, главы администраций Териберки и Кольского района, партнеры проекта «ЛавкаЛавка. Териберский производственный кластер» и фермерского кооператива «ЛавкаЛавка», представители предприятий и некоммерческих организаций и др.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

10 февраля - 17.00

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов примет участие в торжественном вечере, посвященном юбилею АО «Электротранспорт города Мурманска».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Февраль

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

10 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОАУЗ «Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1» Толмачева Эмма Михайловна;

17 февраля - 15.00-17.00 - главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.