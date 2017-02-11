нп.Белое море

13 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Белое море.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

13 февраля - 15.00

Выездной прием специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Лувеньге.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

пгт.Верхнетуломский

13 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Верхнетуломском. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

пгт.Верхнетуломский, ул. Падунская, 4.

г.Апатиты

11 февраля - 12.00-14.30

Бизнесменам в Апатитах представляется прекрасная возможность посмотреть на своё дело со стороны во время семинара. Участники семинара-тренинга 11 февраля смогут узнать, какие маркетинговые действия возможны для того, чтобы изменить бизнес к лучшему, повысить продажи и лояльность партнеров, не вкладывая большие суммы денег, не производя тяжёлые и громоздкие изменения в структуре и содержании бизнеса.

В программе семинара будут рассмотрены впросы: точки контакта – пазлы, из которых складывается общая картина; уникальный набор точек контакта бизнеса; использование имеющихся ресурсов своей компании - анализ «точек контакта» с клиентами, анализ слабых зон (практическая работа). Практическая часть семинара: использование существующих ресурсов компании для выхода на новую ступень развития с минимальными финансовыми вложениями.

Организатор мероприятия - Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Участие в семинаре бесплатное.

Дополнительную информацию по вопросам участия в семинаре можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефону (8152) 43-29-49 или по электронной почте: info@mribi.ru. Для посещения семинара-тренинга необходимо перед этим пройти регистрацию на сайте: https://mribi.timepad.ru/events/

г.Апатиты, ул.Ленина, 27. Бизнес-инкубатор, 2-й этаж.

11 февраля – 15.00-17.00

В Апатитах пройдёт тренинг «Воронка продаж». Воронка продаж — это один из главных бизнес-инструментов для любого предпринимателя. Планирование бизнеса - это постановка денежной цели и определение ключевых действий для ее достижения. Об этом, а также о том, как влиять на бизнес, принимая осознанные решения, и управлять его показателями, расскажет тренер. И первый совет такой: « Главное - не распыляться на миллион и одну задачу. Сфокусируйтесь на основных показателях».

Во время семинара планируется рассмотреть вопросы: 1. Что такое воронка продаж и для чего необходим этот инструмент в бизнесе.2. Этапы построения воронки продаж. 3. Как правильно прогнозировать результаты продаж. Планы и прогнозы. 4. Некоторые подходы к планированию продаж. 5. Практическая работа: первые шаги к построению воронки продаж собственной компании.

Вся работа на занятии построена на конкретных примерах.

Организатор мероприятия - Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» (ГОБУ МРИБИ). Обучение бесплатное.

Дополнительную информацию по вопросам участия в семинаре можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефону (8152) 43-29-49 или по электронной почте: info@mribi.ru. Так как количество мест ограничено, то для посещения семинара необходимо перед этим пройти регистрацию на сайте: https://mribi.timepad.ru/events/

г.Апатиты, ул.Ленина, 27. Бизнес-инкубатор, 2-й этаж.

г.Мурманск

11 и 12 февраля - 11.00-16.30

Тема лидерства в современном менеджменте - это тема номер один, считают бизнес-тренеры по всей стране. Лидерство предполагает не только владение навыками управления подчиненными. Лидер - это тот, кого готовы слушать и слушаться не потому, что он наделён властными полномочиями. Лидерство - это умение определять направление развития, формировать видение, осуществлять преобразования, воодушевлять людей на воплощение своих идей. Образовательный курс «Лидерство» в нашем понимании - не набор готовых рецептов, а пространство для развития лидерских качеств, осознания и наращивания лидерского потенциала.

Программа курса включает в себя несколько направлений: эмоциональное лидерство; основные управленческие навыки; личный брендинг (как создать репутацию успешного и востребованного); управление конфликтами; харизма лидера (спонтанное поведение); имидж лидера (поза, жесты, речь. Развитие обаяния. Магнетизм); управление эмоциями (контроль эмоций); инструменты влияния (переориентация негативного поведения людей и направление его в позитивное русло); установки на победу (выработка мировоззрения победителя).

Курс проведут профессиональные бизнес-тренер Алексей Гетманов, среди клиентов которого крупные коммерческие структуры Мурманской области, и консультант в сфере деловых коммуникаций, кандидат наук, автор монографии и статей Юлия Приказчикова.

Организатор мероприятия - Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Время и место проведения: 11-12 февраля - с 11.00 до 16.30. Место проведения - г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж. Обучение бесплатное. Количество мест ограничено!

Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефону (8152) 43-29-49, или по электронной почте: info@mribi.ru. Для посещения лекций необходимо перед этим пройти регистрацию на сайте: https://mribi.timepad.ru/events/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж.

11 февраля - 11.30 и 14.00

Мастер-класс от академии знаний «Тип-топ». Перед показами спектакля «На восток от солнца, на запад от луны» областного театра кукол педагоги академии знаний «Тип-топ» проведут мастер-класс для юных зрителей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

11 февраля - 12.00

День открытых дверей клубов Школы ремёсел областного художественного музея. Гостей клубов «Белозор», «Солнцецвет арктический» и «Махаон» ждут экскурсии по выставке работ членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Клуб’ОК», встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками, мастер-классы, пробные уроки мастерства и мини-ярмарки.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

13 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением, холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Куйбышева, 1а; ул. Полухина, 9а, 14а; ул. Гвардейская, 7; ул. Гончарова, 9.

17 февраля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна проведёт личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.