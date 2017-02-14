Делу - время
снп.Нивски
14 февраля - 9.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Нивский.
снп.Нивски, ул. Букина, 2
снп.Лесозаводский
14 февраля - 11.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Лесозаводский.
снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.
г.Апатиты
14 февраля - 17.00
Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Особенности продаж и рекламы в маленьком городе».
г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.
с.Ловозеро
14 февраля - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
пгт. Мурмаши
14 февраля - 9.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.
пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.
г.Мурманск
14 февраля - 10.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 7.
14 февраля - 10.00
Старт областного марафона педагогического опыта и идей «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми». Областной марафон педагогического опыта пройдёт с 14 по 16 февраля. В нём примут участие воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов и учителя-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи и другие специалисты. Участники марафона поделятся опытом, своими практическими наработками в организации физкультурных и оздоровительных мероприятий с детьми.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.
14 февраля – 14.00
Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетит мурманскую общественную благотворительную организацию многодетных семей и инвалидов «Радуга».
г.Мурманск, ул. Халатина, 19.
14 февраля - 14.00
Губернатор Марина Ковтун проведёт традиционный приём ветеранов боевых действий в Афганистане.
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.
14 февраля - 18.00
Обучающий тренинг «Бизнес-планирование» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.
г.Мурманск, ул. Подстаницкого,1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, 2-й этаж.
17 февраля - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна проведёт личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.