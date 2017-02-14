МОРЕ ДОБРОТЫ: Даня Фёдоров, герой - будущий полицейский, надеется на помощь земляковВ России бедность воспроизводится в следующем поколении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.02.17 07:10

Делу - время

снп.Нивски

14 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Нивский.

снп.Нивски, ул. Букина, 2

снп.Лесозаводский

14 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Лесозаводский.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Апатиты

14 февраля - 17.00

Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Особенности продаж и рекламы в маленьком городе».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

с.Ловозеро

14 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт. Мурмаши

14 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

14 февраля - 10.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 7.

14 февраля - 10.00

Старт областного марафона педагогического опыта и идей «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми». Областной марафон педагогического опыта пройдёт с 14 по 16 февраля. В нём примут участие воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов и учителя-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи и другие специалисты. Участники марафона поделятся опытом, своими практическими наработками в организации физкультурных и оздоровительных мероприятий с детьми.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская  областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

14 февраля – 14.00

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетит мурманскую общественную благотворительную организацию многодетных семей и инвалидов «Радуга».

г.Мурманск, ул. Халатина, 19.

14 февраля - 14.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт традиционный приём ветеранов боевых действий в Афганистане.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

14 февраля - 18.00

Обучающий тренинг «Бизнес-планирование» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого,1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, 2-й этаж.

17 февраля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна проведёт личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 104 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ России бедность воспроизводится в следующем поколенииЦБР желает российским пенсионерам «Мира»-PRO ВалютуЦены на нефть продолжают подыгрывать рублюЕвро просело почти на 92 копейки, доллар – на 78 копеек-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраляПлановые отключения в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения