снп.Нивски

14 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Нивский.

снп.Нивски, ул. Букина, 2

снп.Лесозаводский

14 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Лесозаводский.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Апатиты

14 февраля - 17.00

Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Особенности продаж и рекламы в маленьком городе».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

с.Ловозеро

14 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт. Мурмаши

14 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

14 февраля - 10.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 7.

14 февраля - 10.00

Старт областного марафона педагогического опыта и идей «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми». Областной марафон педагогического опыта пройдёт с 14 по 16 февраля. В нём примут участие воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов и учителя-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи и другие специалисты. Участники марафона поделятся опытом, своими практическими наработками в организации физкультурных и оздоровительных мероприятий с детьми.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

14 февраля – 14.00

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетит мурманскую общественную благотворительную организацию многодетных семей и инвалидов «Радуга».

г.Мурманск, ул. Халатина, 19.

14 февраля - 14.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт традиционный приём ветеранов боевых действий в Афганистане.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

14 февраля - 18.00

Обучающий тренинг «Бизнес-планирование» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого,1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, 2-й этаж.

17 февраля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна проведёт личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.