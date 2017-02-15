г.Мончегорск

15 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

г.Мончегорск, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

15 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в Печенге.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

с.Алакуртти

15 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Алакуртти.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 5.

г.Полярные Зори

15 февраля - 13.00

Митинг, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в локальных войнах.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 4.

г.Мурманск

15 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, проведут обследование для признания дома аварийным.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 40; ул. Тарана, 21; ул. Генералова 24/9; ул. Лобова, 31/1; ул. Щербакова, 4.

15 февраля – 10.00

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов примет участие в открытии Центра инженерных компетенций.

Мурманский политехнический лицей, ул. Папанина, 10. Центр инженерных компетенций.

15 февраля - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

15 февраля - 11.00

Заместитель губернатора Евгений Никора и глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов примут участие в торжественном митинге, посвященном 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

г.Мурманск, Кольский просп., 186. Сквер около театра Северного флота.

15 февраля - 11.00

Практический семинар «Возможности кинезитерапевтической технологии «ЭКЗАРТА Silver» в медицинской реабилитации и спортивной медицине». Семинар проводится с целью обучения специалистов региональных медицинских учреждений работе на приобретенном медицинском оборудовании для реабилитации. Практические занятия проводят преподаватели Российской академии медико-социальной реабилитации и Международной академии медицинской реабилитации.

г.Мурманск, просп. Ленина, 67. Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины.

15 февраля - 14.30

Губернатор Марина Ковтун проведет выездное совещание «О прохождении отопительного периода 2016/2017 года АО «Мурманэнергосбыт» и теплоисточниками филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Перед началом совещания глава региона осмотрит котельную «Северная».

г.Мурманск, ул. Промышленная, 15.

15 февраля - 15.00

Состоится открытие предприятия (мини-типографии), созданного для трудоустройства инвалидов, в рамках реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда». Инициаторами проекта являются региональный благотворительный фонд «БлагоДать» под руководством Анна Багатовой и Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия». Проектом предусмотрено создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, которые будут заниматься изготовлением и реализацией сувенирной продукции.

В мероприятии примут участие: руководитель регионального благотворительного фонда «БлагоДать» Анна Багатова; региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», член президиума регионального политсовета, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Д.А .Медведева в Мурманской области, депутат областной думы Юрий Шадрин; член президиума регионального политического совета, глава муниципального образования г.Мурманск Дмитрий Филиппов; член президиума регионального политсовета, первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; представители общественных организаций инвалидов; работники мини-типографии.

г.Мурманск, ул. Шмидта, 45, оф. 94.

15 февраля - 18.30

Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Использование социальных сетей в маркетинге».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, 2-й этаж.

17 февраля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна проведёт личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.