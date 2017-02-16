п.Корзуново

16 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в поселке Корзуново.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

16 февраля - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в поселке Лиинахамари.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

снп.Зареченск

16 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Зареченске.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

16 февраля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ковдозере.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека

г.Апатиты

16 февраля - 17.00

Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Реклама в социальных сетях».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

17 и 18 февраля

В Апатитах на базе школы № 15 состоится фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего». В фестивале примут участие более 150 учащихся из Апатитов, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО Александровск.

В программу фестиваля включены региональный турнир по робототехнике «Инженерные кадры будущего», региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России» в рамках Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2017», региональный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

17 февраля в 10.30 будут организованы интерактивная выставка и мастер-классы для участников и гостей фестиваля, 18 февраля в 14.00 – открытая дискуссионная площадка «Вызовы современной системе профориентационной работы: компетенции профессий будущего и ранняя профориентация».

Для участников фестиваля запланирована интересная культурно-познавательная программа: экскурсии в Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Музейно-выставочный центр АО «Апатит», на «Станцию космических лучей «Пирамида» Полярного геофизического института КНЦ РАН, брейн-ринг «От Евклида до Перельмана» на базе апатитской гимназия № 1, а также культурно-развлекательная программа на базе Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 17 февраля в 14.30 в актовом зале школы № 15 г.Апатиты, торжественная церемония закрытия фестиваля – 18 февраля в 16.00.

Организаторами фестиваля выступают Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования администрации города Апатиты.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. Средняя общеобразовательная школа № 15.

пгт. Мурмаши

16 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Кола

16 февраля - 10.00

Всероссийская научно-практическая конференция «Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации». Работу конференции откроет заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк. В рамках конференции планируется рассмотреть стратегию развития паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации и опыт ее организации в Архангельской области, обсудить современные возможности и пути решения проблемы лечения хронической боли, перспективы развития паллиативной медицинской помощи в Мурманской области, возможности фармакотерапии хронического болевого синдрома и другие вопросы.

С основными докладами выступят: Георгий Новиков – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой паллиативной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.Е. Евдокимова, председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины (Москва); Валерий Перетрухин – министр здравоохранения Мурманской области; Наталья Шайтанова – заведующая отделением паллиативной медицинской помощи Архангельской городской клинической больницы № 6 (Архангельск); Михаил Пчелинцев – к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург).

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Центр культуры.

г.Мурманск

16 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Привокзальная, 4; ул. Софьи Перовской, 31/11; ул. Копытова, 14, 19; ул. Самойловой, 9; просп. Ленина, 53; ул. Карла Маркса, 6/1.

16 февраля – 9.00-11.00

Прокуратурой Мурманской области будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно старшему помощнику прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Артемову Владимиру Владимировичу по телефону 47-36-54.

16 февраля - 10.00

Семинар «Современные методы диагностики, профилактики и лечения начальных стадий стоматологических заболеваний». В работе семинара примут участие Ирина Кузьмина – д.м.н., зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор и Алла Лапатина – к.м.н., ассистент кафедры профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

г. Мурманск, ул. Буркова, 17, Мурманская областная стоматологическая поликлиника)

16 февраля – 11.00-13.00

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области организует «прямую линию» для жителей Мурманской области.

Задать вопросы и сообщить о замеченных вами фактах коррупции в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах можно по телефону (8152) 48-69-27.

16 февраля - 12.00

В рамках реализации партийного проекта «Честная цена» состоится общественный рейд в магазин торговой сети. Цель мероприятия: мониторинг и анализ практики выполнения положений федерального закона от 3.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наценке торговой сети на продукты питания, поставляемые местными производителями.

В мероприятии примут участие: заместитель секретаря регионального отделения партии, член региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена», депутат Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин; член Общественной палаты Мурманской области, сторонник партии Юлия Величко; председатель совета регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области, член партии Денис Лашин; партийный актив.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 27.

16 февраля - 15.00

Методический час по работе с автоматизированной информационной системой «Электронный социальный регистр населения Мурманской области». Методический час организован для предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения. Обучение проводят специалисты отдела информационных технологий Министерства социального развития Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство социального развития Мурманской области, каб. 406.

16 февраля - 16.00

Заседание Общественного совета при Министерстве социального развития Мурманской области II созыва. Повестка заседания: 1. Итоги реализации в 2016 году Сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности организаций социального обслуживания по итогам независимой оценки качества, проведенной в 2015 году. 2. Проведение независимой оценки качества социальных услуг в 2017 году с включением в график негосударственных поставщиков социальных услуг. Утверждение графика, определение форм проведения оценки и способов исследования. На заседание приглашены представители негосударственных организаций, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство социального развития Мурманской области, каб. 406.

16 февраля – 18.00

Обучающий тренинг «Нематериальная мотивация и эффективность сотрудников» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

17 февраля – 10.00-13.00

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха.

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе о возможных нарушениях при оформлении уполномоченными органами государственной власти разрешительной документации в сфере охраны атмосферного воздуха, можно помощникам природоохранного прокурора Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03 и Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72.

17 февраля - 12.00

Запланировано заседание Государственной пограничной комиссии под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, зал заседаний.

17 февраля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна проведёт личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.