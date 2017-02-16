Нужно обустроить участки государственной границы на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе – Владимир ПутинКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: У нас квитанции скоро станут похожи на газеты - МРИВЦ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.02.17 07:10

Делу - время

п.Корзуново

16 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в поселке Корзуново.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

16 февраля - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в поселке Лиинахамари.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

снп.Зареченск

16 февраля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Зареченске.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

16 февраля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ковдозере.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека

г.Апатиты

16 февраля - 17.00

Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Реклама в социальных сетях».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

17 и 18 февраля

В Апатитах на базе школы № 15 состоится фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего». В фестивале примут участие более 150 учащихся из Апатитов, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО Александровск.

В программу фестиваля включены региональный турнир по робототехнике «Инженерные кадры будущего», региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России» в рамках Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2017», региональный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

17 февраля в 10.30 будут организованы интерактивная выставка и мастер-классы для участников и гостей фестиваля, 18 февраля в 14.00 – открытая дискуссионная площадка «Вызовы современной системе профориентационной работы: компетенции профессий будущего и ранняя профориентация».

Для участников фестиваля запланирована интересная культурно-познавательная программа: экскурсии в Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Музейно-выставочный центр АО «Апатит», на «Станцию космических лучей «Пирамида» Полярного геофизического института КНЦ РАН, брейн-ринг «От Евклида до Перельмана» на базе апатитской гимназия № 1, а также культурно-развлекательная программа на базе Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 17 февраля в 14.30 в актовом зале школы № 15 г.Апатиты, торжественная церемония закрытия фестиваля – 18 февраля в 16.00.

Организаторами фестиваля выступают Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования администрации города Апатиты.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. Средняя общеобразовательная школа № 15.

пгт. Мурмаши

16 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Кола

16 февраля - 10.00

Всероссийская научно-практическая конференция «Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации». Работу конференции откроет заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк. В рамках конференции планируется рассмотреть стратегию развития паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации и опыт ее организации в Архангельской области, обсудить современные возможности и пути решения проблемы лечения хронической боли, перспективы развития паллиативной медицинской помощи в Мурманской области, возможности фармакотерапии хронического болевого синдрома и другие вопросы.

С основными докладами выступят:  Георгий Новиков – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой паллиативной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.Е. Евдокимова, председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины (Москва); Валерий Перетрухин – министр здравоохранения Мурманской области; Наталья Шайтанова – заведующая отделением паллиативной медицинской помощи Архангельской городской клинической больницы № 6 (Архангельск);  Михаил Пчелинцев – к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург).

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Центр культуры.

г.Мурманск

16 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Привокзальная, 4; ул. Софьи Перовской, 31/11; ул. Копытова, 14, 19; ул. Самойловой, 9; просп. Ленина, 53; ул. Карла Маркса, 6/1.

16 февраля – 9.00-11.00

Прокуратурой Мурманской области будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно старшему помощнику прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Артемову Владимиру Владимировичу по телефону 47-36-54.

16 февраля - 10.00

Семинар «Современные методы диагностики, профилактики и лечения начальных стадий стоматологических заболеваний». В работе семинара примут участие Ирина Кузьмина – д.м.н., зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор и Алла Лапатина – к.м.н., ассистент кафедры профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

г. Мурманск, ул. Буркова, 17, Мурманская областная стоматологическая поликлиника)

16 февраля – 11.00-13.00

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области организует «прямую линию» для жителей Мурманской области.

Задать вопросы и сообщить о замеченных вами фактах коррупции в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах можно по телефону (8152) 48-69-27.

16 февраля - 12.00

В рамках реализации партийного проекта  «Честная цена» состоится общественный рейд в магазин торговой сети. Цель мероприятия: мониторинг и анализ практики выполнения положений федерального закона от 3.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наценке торговой сети на продукты питания, поставляемые местными производителями.

В мероприятии примут участие:  заместитель секретаря регионального отделения партии, член региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена»,  депутат Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин;  член Общественной палаты Мурманской области, сторонник партии Юлия Величко; председатель совета регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области, член партии Денис Лашин; партийный актив.

г.Мурманск,  ул. Софьи Перовской, 27.

16 февраля - 15.00

Методический час по работе с автоматизированной информационной системой «Электронный социальный регистр населения Мурманской области». Методический час организован для предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения. Обучение проводят специалисты отдела информационных технологий Министерства социального развития Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство социального развития Мурманской области, каб. 406.

16 февраля - 16.00

Заседание Общественного совета при Министерстве социального развития Мурманской области II созыва. Повестка заседания: 1. Итоги реализации в 2016 году Сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности организаций социального обслуживания по итогам независимой оценки качества, проведенной в 2015 году. 2. Проведение независимой оценки качества социальных услуг в 2017 году с включением в график негосударственных поставщиков социальных услуг. Утверждение графика, определение форм проведения оценки и способов исследования. На заседание приглашены представители негосударственных организаций, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство социального развития Мурманской области, каб. 406.

16 февраля – 18.00

Обучающий тренинг «Нематериальная мотивация и эффективность сотрудников» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

17 февраля – 10.00-13.00

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха.

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе о возможных нарушениях при оформлении уполномоченными органами государственной власти разрешительной документации в сфере охраны атмосферного воздуха, можно помощникам природоохранного прокурора Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03 и Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72.

17 февраля - 12.00

Запланировано заседание Государственной пограничной комиссии под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, зал заседаний.

17 февраля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна проведёт личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовал: 321 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире15:00«Тайны века: Челябинский метеорит. Семь дней спустя». Документальный фильм (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиСвежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом ценВ Мурманской области в январе больше всего цены подросли на овощи-PRO ВалютуЕвро подскочил почти на 63 копейки, доллар – почти на 38 копеекРубль продолжает укрепляться-PRO ЭнергетикуВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»Колэнерго работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХАнтиконкурентное соглашение между КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск и группой компаний ООО «Североморскжилкомхоз» привело к необоснованному повышению тарифов за содержание и ремонт многоквартирных домов во флотской столицеКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: У нас квитанции скоро станут похожи на газеты - МРИВЦ-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения