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Мурманская область. Арктика17.02.17 07:10

Делу - время

пгт.Верхнетуломский

17 февраля - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Верхнетуломском.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

г.Заполярный

17 февраля - 15.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в Заполярном.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Апатиты

17  и 18 февраля

В Апатитах на базе школы № 15 состоится фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего». В фестивале примут участие более 150 учащихся из Апатитов, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО Александровск.

В программу фестиваля включены региональный турнир по робототехнике «Инженерные кадры будущего», региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России» в рамках Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2017», региональный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

17 февраля в 10.30 будут организованы интерактивная выставка и мастер-классы для участников и гостей фестиваля, 18 февраля в 14.00 – открытая дискуссионная площадка «Вызовы современной системе профориентационной работы: компетенции профессий будущего и ранняя профориентация».

Для участников фестиваля запланирована интересная культурно-познавательная программа: экскурсии в Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Музейно-выставочный центр АО «Апатит», на «Станцию космических лучей «Пирамида» Полярного геофизического института КНЦ РАН, брейн-ринг «От Евклида до Перельмана» на базе апатитской гимназия № 1, а также культурно-развлекательная программа на базе Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 17 февраля в 14.30 в актовом зале школы № 15 г.Апатиты, торжественная церемония закрытия фестиваля – 18 февраля в 16.00.

Организаторами фестиваля выступают Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования администрации города Апатиты.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. Средняя общеобразовательная школа № 15.

17 февраля - 17.00

Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Кризис как возможность роста».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

г.Кировск

16 февраля - 14.00

В актовом зале ЦДТ «Хибины» - торжественное открытие муниципального конкурса «Воспитатель года города Кировска -2017». Участвую педагоги МБДОУ №№ 4, 10, 12, 13, 36, 41, 57.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

17 февраля в 15.30

в Хибинской гимназии  открытие конкурса «Учитель года – 2017», участвует 7 педагогов.

г.Кировск, Олимпийская улица, 57а.  МБОУ «Хибинская гимназия».

н.п. Коашва

16 февраля - 9.30

В МБДОУ № 30 (н.п. Коашва) состоится конкурс чтецов в рамках речевого фестиваля между сельскими ДОО. Содействуют в организации фестиваля: молодёжная организация ФОСАГРО, профком рудника Восточный.

н.п. Коашва,  25. МБДОУ № 30.

ЗАТО г.Североморск

17 февраля - 11.00

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева примет участие в круглом столе на тему «Государственная поддержка семей с детьми». В рамках встречи будет организован консультационный пункт по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания для семей с детьми.

ЗАТО г.Североморск, ул. Гвардейская, 5.

г.Мурманск

17 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, просп. Ленина, 79; ул. Аскольдовцев, 13; ул. Новосельская, 4; ул. Маклакова, 27; ул. Самойловой, 6.

17 февраля – 10.00-13.00

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха.

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе о возможных нарушениях при оформлении уполномоченными органами государственной власти разрешительной документации в сфере охраны атмосферного воздуха, можно помощникам природоохранного прокурора Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03 и Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72.

17 февраля - 12.00

Областная военно-тактическая игра «Орлёнок». Игра, в которой участвуют подростки 14-17 лет, представляет собой военно-тактические маневры в условиях, приближенных к боевым.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования детей «Лапландия».

17 февраля -12.00

Глава  муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов примет участие в  рабочей встрече с руководителем регионального исполкома ОНФ в Мурманской области М.Л. Сахневичем

г.Мурманск, просп.  Ленина, 75. Администрация г.Мурманска,  3-й этаж.

17 февраля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 4» Телибаева Наталия Сергеевна проведёт личный приём граждан в Министерстве здравоохранения Мурманской области:

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107а.

17 февраля – 16.00

Глава  муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов примет участие в  торжественном вечере, посвященном 20-летию Детской театральной школы.

г.Мурманск, просп.  Ленина, 16.Детская театральная школа.

17 февраля - 18.00

Обучающий тренинг «Практические аспекты предпринимательской деятельности» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

 

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