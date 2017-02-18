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Мурманская область. Арктика18.02.17 07:50

Делу - время

п.Зверосовхоз

20 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Зверосовхозе.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

г.Апатиты

18 февраля

В Апатитах на базе школы № 15 проходит фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего». В фестивале примут участие более 150 учащихся из Апатитов, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО Александровск.

В программу фестиваля включены региональный турнир по робототехнике «Инженерные кадры будущего», региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России» в рамках Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2017», региональный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

18 февраля в 14.00 – открытая дискуссионная площадка «Вызовы современной системе профориентационной работы: компетенции профессий будущего и ранняя профориентация».

Для участников фестиваля запланирована интересная культурно-познавательная программа: экскурсии в Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Музейно-выставочный центр АО «Апатит», на «Станцию космических лучей «Пирамида» Полярного геофизического института КНЦ РАН, брейн-ринг «От Евклида до Перельмана» на базе апатитской гимназия № 1, а также культурно-развлекательная программа на базе Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

Торжественная церемония закрытия фестиваля – 18 февраля в 16.00.

Организаторами фестиваля выступают Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования администрации города Апатиты.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. Средняя общеобразовательная школа № 15.

18 февраля - 15.30

В Апатитах начнётся встреча в формате круглого стола на тему «Обсуждение актуальных проблем предпринимательской деятельности». В программе мероприятия: Административные барьеры. Нехватка оборотных средств. Несовершенство системы налогообложения.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27а. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

22 февраля - 17.00

В Апатитах состоится круглый стол на тему «Использование туристического потенциала при развитии бизнеса в Апатитах и Кировске». Программа: Потенциал и факторы развития туризма в Мурманской области. Структура рынка и анализ бизнес-процесса. Взаимодействие с региональными органами власти. Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Снеголед».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27а. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

г.Мурманск

18 февраля - 11.00

Образовательный курс на тему «Маркетинг» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

18 февраля - 11.00

В МБУ г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» состоится IX городская конференция приемных родителей «Формирование жизнестойкой личности ребенка как залог успешной социальной адаптации». Мероприятие организовано отделом опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска проводится при поддержке Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

В мероприятии примут участие: заместитель секретаря регионального отделения партии по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью, депутат Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия» Герман Иванов; начальник отдела опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска Светлана Руднева; директор МБУ г.Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ирина Усанова; представители региональных общественных организаций, учебных учреждений, вузов региона; замещающие родители; партийный актив.

г.Мурманск, ул. Баумана, 1. МБУ г.Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

18 и 19 февраля - 11.00

В Мурманске будет проходить образовательный курс на тему «Маркетинг». Среди вопросов программы курса: Малобюджетный маркетинг: быстрая отдача – низкие затраты. Как привлечь новых покупателей. Как повысить частоту посещений. Конкурентное преимущество – откуда его взять?

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

18 февраля - 15.00

Лекция из цикла «Край, в котором я живу». Лекцию «Разнообразие растений Мурманской области» прочитает старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук, секретарь Мурманского отделения Русского Ботанического общества Евгений Боровичев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, IV этаж.

20 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным, горячим водоснабжением.

г.Мурманск, пер. Охотничий, 25; ул. Карла Либкнехта, 30а; просп. Ленина, 80; ул. Книповича, 61/2; ул. Олега Кошевого, 5; ул. Буркова, 25.

20 февраля - 11.00

Заседание попечительского совета при Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Представители Совета познакомятся с итогами деятельности библиотеки в 2016 году, развивающимися партнерскими проектами, дадут оценку работы учреждения и рекомендации на 2017 год.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

20 февраля - 15.00

В Мурманском областном институте развития образования пройдёт семинар «Совершенствование деятельности спортивных клубов в образовательных организациях Мурманской области по вовлечению обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, развитию и популяризации школьного и студенческого спорта».

В работе семинара в режиме видеоконференцсвязи примут участие специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, информационно-методических служб, руководители и педагогические работники образовательных организаций. Опытом работы поделятся руководители спортивных клубов гимназий, колледжей и школ Мурманска, Кировска, ЗАТО Видяево, Кандалакши и Мончегорска.

Семинар организован в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

г.Мурманск, ул.Инженерная, 2а. Мурманский областной институт развития образования.

20 февраля - 18.30

В Мурманске будет проходить круглый стол на тему «Возможности государственных закупок». Программа: Информационное обеспечение государственных закупок. Перевод закупок малого объема в конкурентную форму. Участие малого и среднего бизнеса в закупках.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

21 февраля - 14.30

Состоится установочное заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели. В рамках заседания пройдёт торжественная церемония вручения благодарственных писем губернатора Мурманской области и председателя организационного комитета по итогам проведения V ММДН, обсуждение предварительной программы VI ММДН.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, зал заседаний.

21 февраля – 15.00

В исполкоме ОНФ состоится круглый стол по итогам акции «Снежный фронт». Основные темы для обсуждения: – содержание городского хозяйства в зимний период; – содержание дворовых площадок; – обеспечение безопасности и снижение травматизма; – обслуживание транспортной системы. На круглый стол приглашены представители органов исполнительной и муниципальной власти (г. Мурманск, Североморск, Мончегорск и др.), сотрудники надзорных ведомств, дорожных служб, эксперты и активисты ОНФ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. ОНФ 3-й этаж, каб. 313.

21 февраля - 18.00

В Мурманске начнется тренинг на тему «Упаковка бизнеса». Вопросы к обсуждению: Важность упаковки для бизнеса. Отличие хорошей упаковки от плохой. Трение между рынком и предложением. Маркетинговые носители и их суть.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

22 февраля -18.30

В Мурманске состоится тренинг «Фестиваль как вид событийного бизнеса. Опыт Мурманской области». Темы: Особенности организации фестиваля. Потенциальная прибыль и риски. Преимущества фестивалей перед другими видами бизнеса. Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Птица Баренц».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

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