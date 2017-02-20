п.Зверосовхоз

20 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Зверосовхозе.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

г.Апатиты

22 февраля - 17.00

В Апатитах состоится круглый стол на тему «Использование туристического потенциала при развитии бизнеса в Апатитах и Кировске». Программа: Потенциал и факторы развития туризма в Мурманской области. Структура рынка и анализ бизнес-процесса. Взаимодействие с региональными органами власти. Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Снеголед».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27а. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

г.Мурманск

20 февраля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным, горячим водоснабжением.

г.Мурманск, пер. Охотничий, 25; ул. Карла Либкнехта, 30а; просп. Ленина, 80; ул. Книповича, 61/2; ул. Олега Кошевого, 5; ул. Буркова, 25.

20 февраля - 11.00

Заседание попечительского совета при Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Представители Совета познакомятся с итогами деятельности библиотеки в 2016 году, развивающимися партнерскими проектами, дадут оценку работы учреждения и рекомендации на 2017 год.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

20 февраля - 15.00

В Мурманском областном институте развития образования пройдёт семинар «Совершенствование деятельности спортивных клубов в образовательных организациях Мурманской области по вовлечению обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, развитию и популяризации школьного и студенческого спорта».

В работе семинара в режиме видеоконференцсвязи примут участие специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, информационно-методических служб, руководители и педагогические работники образовательных организаций. Опытом работы поделятся руководители спортивных клубов гимназий, колледжей и школ Мурманска, Кировска, ЗАТО Видяево, Кандалакши и Мончегорска.

Семинар организован в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

г.Мурманск, ул.Инженерная, 2а. Мурманский областной институт развития образования.

20 февраля - 18.30

В Мурманске будет проходить круглый стол на тему «Возможности государственных закупок». Программа: Информационное обеспечение государственных закупок. Перевод закупок малого объема в конкурентную форму. Участие малого и среднего бизнеса в закупках.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

21 февраля - 14.30

Состоится установочное заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели. В рамках заседания пройдёт торжественная церемония вручения благодарственных писем губернатора Мурманской области и председателя организационного комитета по итогам проведения V ММДН, обсуждение предварительной программы VI ММДН.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, зал заседаний.

21 февраля – 15.00

В исполкоме ОНФ состоится круглый стол по итогам акции «Снежный фронт». Основные темы для обсуждения: – содержание городского хозяйства в зимний период; – содержание дворовых площадок; – обеспечение безопасности и снижение травматизма; – обслуживание транспортной системы. На круглый стол приглашены представители органов исполнительной и муниципальной власти (г. Мурманск, Североморск, Мончегорск и др.), сотрудники надзорных ведомств, дорожных служб, эксперты и активисты ОНФ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. ОНФ 3-й этаж, каб. 313.

21 февраля - 18.00

В Мурманске начнется тренинг на тему «Упаковка бизнеса». Вопросы к обсуждению: Важность упаковки для бизнеса. Отличие хорошей упаковки от плохой. Трение между рынком и предложением. Маркетинговые носители и их суть.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

22 февраля - 18.30

В Мурманске состоится тренинг «Фестиваль как вид событийного бизнеса. Опыт Мурманской области». Темы: Особенности организации фестиваля. Потенциальная прибыль и риски. Преимущества фестивалей перед другими видами бизнеса. Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Птица Баренц».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.