с.Ловозеро

21 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт. Мурмаши

21 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

п.Шонгуй

21 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в посёлке Шонгуй.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

21 февраля - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в поселке Пушной.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

г.Апатиты

22 февраля - 17.00

В Апатитах состоится круглый стол на тему «Использование туристического потенциала при развитии бизнеса в Апатитах и Кировске». Программа: Потенциал и факторы развития туризма в Мурманской области. Структура рынка и анализ бизнес-процесса. Взаимодействие с региональными органами власти. Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Снеголед».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27а. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

г.Мурманск

21 февраля – 09.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, просп. Ленина, 55; ул. Гагарина, 20; Театральный бульвар, 8, ул. Скальная, 6.

21 февраля - 10.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание антитеррористической комиссии Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

21 февраля – 10.00-12.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения трудового законодательства работодателями.

Задать вопрос на указанную тему можно будет старшему помощнику прокурора района Егошиной Александре Юрьевне по телефону 8 (815-53) 3-42-07.

21 февраля - 11.00

Пресс-конференция о мероприятиях по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области в 2017 году. Темы пресс-конференции: направления государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; гранты на создание собственного бизнеса и информация о сроках проведения конкурса в 2017 году; планы по развитию предпринимательства, форм и методов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Организатором пресс-конференции выступает Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Дополнительная информация по телефону (8152) 43-29-49 или по электронной почте: info@mribi.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

21 февраля - 13.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в митинге, посвящённом торжественному открытию памятного камня в честь начала строительства Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

г.Мурманск, ул.Шевченко. Территория строительной площадки.

21 февраля - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, просп. Ленина, 78, 87; пр. Связи, 28.

21 февраля – 14.00 до 16.00

В Управлении по работе с личным составом УМВД России по Мурманской области состоится прямая линия для сотрудников органов внутренних дел по вопросам, связанным с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Вопросы можно задать старшему инспектору направления по профилактике коррупционных и иных правонарушений УРЛС УМВД России по Мурманской области Сергею Валерьевичу Васину по телефону 8 (8152) 45-05-35.

21 февраля - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведет заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели. Перед началом заседания состоится церемония вручения Благодарственных писем губернатора Мурманской области по итогам проведения V Мурманской международной деловой недели.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

21 февраля - 14.30

Состоится установочное заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели. В рамках заседания пройдёт торжественная церемония вручения благодарственных писем губернатора Мурманской области и председателя организационного комитета по итогам проведения V ММДН, обсуждение предварительной программы VI ММДН.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, зал заседаний.

21 февраля – 15.00

В исполкоме ОНФ состоится круглый стол по итогам акции «Снежный фронт». Основные темы для обсуждения: – содержание городского хозяйства в зимний период; – содержание дворовых площадок; – обеспечение безопасности и снижение травматизма; – обслуживание транспортной системы. На круглый стол приглашены представители органов исполнительной и муниципальной власти (г. Мурманск, Североморск, Мончегорск и др.), сотрудники надзорных ведомств, дорожных служб, эксперты и активисты ОНФ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. ОНФ, 3-й этаж, каб. 313.

21 февраля - 15.00

Рабочая встреча специалистов, посвященная вводу в эксплуатацию нового энергопринимающего устройства мурманского родильного дома № 3. Главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев и и.о. главного врача роддома № 3 Светлана Корсакова осмотрят новое энергопринимающее устройство, позволяющее осуществить трехкратное резервирование электроснабжения родильного дома в полностью автоматическом режиме. Благодаря технологическому присоединению потребителей родильного дома № 3 к новой трансформаторной подстанции максимальная электрическая мощность возможной нагрузки выросла до более чем 700 кВт, что позволяет в ближайшие 20 лет постепенно наращивать парк медицинского и технологического оборудования, необходимого для оказания на базе учреждения высокотехнологичной медицинской помощи.

г.Мурманск, ул. Бочкова, 6. Мурманский родильный дом № 3.

21 февраля - 18.00

В Мурманске начнётся тренинг на тему «Упаковка бизнеса». Вопросы к обсуждению: Важность упаковки для бизнеса. Отличие хорошей упаковки от плохой. Трение между рынком и предложением. Маркетинговые носители и их суть.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

21 февраля - 18.30

Обучающий тренинг «Упаковка бизнеса» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор. II этаж.

22 февраля в 12.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д.30, медиатека) пройдет праздничная интерактивная викторина «Армейский калейдоскоп», посвященная Дню защитника Отечества.

Учащиеся 7 класса средней общеобразовательной школы № 37 г. Мурманска познакомятся с подробной историей праздника, биографией русских полководцев, историей появления первых танков, парашюта Котельникова, противогаза Зелинского, а также с жизнью Игоря Сикорского, отца русской авиации, «Русскими витязями». Ребята также примут участие в конкурсах: «Спасатель», «Меткий стрелок», «Звезды на погонах», «Разведчик». Завершится праздник состязанием на лучшего армейского повара для настоящих защитников Отечества.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30 . Мурманская областная детско-юношеская библиотека, медиатека.

22 февраля - 18.30

В Мурманске состоится тренинг «Фестиваль как вид событийного бизнеса. Опыт Мурманской области». Темы: Особенности организации фестиваля. Потенциальная прибыль и риски. Преимущества фестивалей перед другими видами бизнеса. Опыт Мурманской области на примере проведения фестиваля «Птица Баренц».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.