Мирного неба и жизни хорошей! – мурманчане поздравляют земляков с праздникомЗАТО Александровск отмечает День защитника Отечества
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Мурманская область. Арктика25.02.17 07:50

Делу - время

г.Кандалакша

27 февраля - 14.00-17.00

Прокуратурой г.Кандалакши проводятся «горячие линии» по вопросам:  обеспечения граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача; соблюдения и защиты прав несовершеннолетних.

Вопросы, касающиеся нарушения прав на обеспечение лекарственными средствами, можно задать помощнику прокурора города Мамаковой Екатерине Сергеевне по телефону 8 (815-33) 9-62-12.

По вопросам соблюдения и защиты прав несовершеннолетних звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Свильповой Натальей Александровной по телефону 8 (815-33) 3-17-02.

сп.Тулома

27 февраля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Туломе.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Мурманск

25 февраля - 15.00

Лекция «Если б, как прежде, я был горделив...», посвященная творчеству Арсения Тарковского. Вторая лекция авторской программы Дмитрия Коржова – мурманского прозаика, поэта, журналиста, критика, члена Союза писателей России. В мероприятии примут участие известные актеры и писатели, авторы-исполнители, поклонники творчества Арсения Тарковского.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

26 февраля - 11.30  и 14.30

Мастер-класс от педагогов Мурманской языковой школы. Перед показом спектакля «Три поросёнка» педагоги Мурманской языковой школы проведут для зрителей театра открытый урок по русскому языку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

26 февраля - 13.00

Заседание Мурманского телевизионного клуба. Встреча посвящена Дню защитника Отечества. Гости посмотрят фрагменты фильмов о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

27 февраля – 13.00

В Региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области  приём граждан по личным вопросам проведёт депутат Государственной Думы ФС РФ, член фракции «Единая Россия» Алексей Веллер.

г.Мурманск, просп. Ленина,  88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области. 

27 февраля - 13.00

Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Возможности государственных закупок».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

27 февраля - 18.30

Обучающий тренинг «Генерация потока клиентов» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

27 февраля - 17.30

Публичные чтения Российского исторического общества. В Мурманской областной научной библиотеке начинается цикл публичных чтений, подготовленных региональным отделением Российского исторического общества. Первую лекцию прочитает председатель Совета отделения Российского исторического общества в Мурманске, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Алексей Воронин. Лекция посвящена проблемам революции в России начала XX века.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

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