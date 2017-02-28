с.Ловозеро

28 февраля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Белокаменка

28 февраля - 13.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Белокаменке.

с.Белокаменка, здание Дома Культуры.

г.Кандалакша

28 февраля - 9.00-12.00

Прокуратурой города Кандалакши проводятся «горячие линии» по вопросам соблюдения жилищных и трудовых прав граждан.

Вопросы, касающиеся нарушения трудовых прав граждан, Вы можете задать помощнику прокурора Петровой Рузиле Рафиковне по телефону 8 (815-33) 9-62-16.

По вопросам соблюдения жилищных прав граждан звонки будут приниматься помощником прокурора города Сердюк Мариной Петровной по телефону 8 (815-33) 3-17-02.

г.Апатиты

28 февраля - 17.00

Круглый стол для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей «Поиск сотрудников, отбор и обучение».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

г.Мурманск

28 февраля - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Володарского, 4; ул. Фрунзе, 21/4; ул. Полярные Зори, 5; ул. Скальная, 9; ул. К. Либкнехта, 19/15.

28 февраля -8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением, холодным водоснабжением.

г.Мурманск, Верхнеростинское шоссе, 7; просп. Ленина, 101; ул. Софьи Перовской, 14.

28 февраля - 10.00

Семинар «Коммуникационная стратегия музеев». В семинаре примут участие руководители и специалисты государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области. На семинаре выступит Анна Михайлова, специалист по продвижению музея Государственного исторического музея. Она предложит практические рекомендации и проведёт практикум по ведению страниц и групп в социальных сетях.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

28 февраля - 10.00

Областной семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов культурно-досуговых учреждений региона

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Фестивальный зал.

28 февраля - 18.30

Обучающий тренинг «Бизнес по франшизе» для резидентов бизнес-инкубатора и действующих предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

2 марта - 17.00

В исполкоме ОНФ состоится заседание регионального штаба. Повестка заседания регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Мурманской области: 1. Об итогах общественного мониторинга исполнения указов и поручений президента Российской Федерации, проведенного региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Мурманской области за 2016 год. 2. О приоритетных проектах ОНФ на 2017 год: «Генеральная уборка / Интерактивная карта свалок», «Формирование комфортной городской среды», «Карта убитых дорог» / Оценим качество дорог!»

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. ОНФ, 3-й этаж.

6 марта – 16.00

На многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора состоится обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ. Семинар организован АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») совместно с министерством развития промышлености и предпринимательства Мурманской области.

Программа семинара сфокусирована на обучении субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) вопросам участия в закупках ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также на повышении информированности СМСП о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется выступление заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой. В обучающей сессии примут участие: Виталий Машков, советник генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Роман Капинос, заместитель председателя правления - член правления АО «МСП Банк» и Алексей Фомин, заместитель начальника департамента – начальник управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО.

Участники встречи получат возможность обсудить с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» особенности и алгоритм участия в закупках, а также получить ответы на актуальные вопросы, в том числе о мерах финансовой поддержки СМСП.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

3 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» Проценко Александра Павловна.

10 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.