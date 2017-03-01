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Мурманская область. Арктика01.03.17 06:50

Делу - время

г.Кировск

1 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кировске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Кировск, ул. Олимпийская, 24; просп. Ленина, 32.

пгт.Молочный

1 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Молочном. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.

пгт.Молочный, ул. Рыбников, 4; ул. Гальченко, 3.

г.Мурманск

1 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением

г.Мурманск, ул. Тарана, 17; просп. Героев-североморцев, 78/2.

1 марта - 9.45

2 марта – 10.00

Торжественное открытие VI медицинского конгресса «Северное сияние» для медицинских работников Мурманской области. Откроет работу VI медицинского конгресса «Северное сияние» заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова.

В течение двух дней, 1-2 марта, конгресс будет проходить в нескольких секциях одновременно. Лекции для врачей региона прочтут представители ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга. В первый день его работы состоятся семинары на такие темы как: «Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии», «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», а также «Актуальные вопросы пульмонологии, оториноларингологии, аллергологии».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», IV этаж, конференц-зал.

1 марта - 15.00

В Региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится заседание нового состава регионального координационного совета сторонников партии. На заседании будут обсуждаться следующие вопросы: 1. Об основных приоритетах в работе института сторонников партии «Единая Россия» на современном этапе. 2. Об избрании председателя регионального координационного совета сторонников Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 3. Об избрании сопредседателя регионального координационного совета сторонников Мурманского регионального отделения партии. 4. Об избрании заместителей председателя регионального координационного совета сторонников Мурманского регионального отделения партии. 5. О новых федеральных проектах сторонников партии «Единая Россия». 6. О реализации  проекта партии «Единая Россия» «Честная цена» на территории Мурманской области. 7. Об итогах мониторинга «Газ в быту». 8. О реализации проекта «Мир равных возможностей».

В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения партии, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой; заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области, депутат Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин; члены регионального координационного совета сторонников партии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской,  17, офис 424.

2 марта - 17.00

В исполкоме ОНФ состоится заседание регионального штаба. Повестка заседания регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Мурманской области: 1. Об итогах общественного мониторинга исполнения указов и поручений президента Российской Федерации, проведенного региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»  в Мурманской области за 2016 год. 2. О приоритетных проектах ОНФ на 2017 год: «Генеральная уборка / Интерактивная карта свалок»,

- «Формирование комфортной городской среды», «Карта убитых дорог» / Оценим качество дорог!»

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. ОНФ, 3-й этаж.

6 марта – 16.00

На многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора  состоится обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ. Семинар организован АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») совместно с министерством развития промышлености и предпринимательства Мурманской области.

Программа семинара сфокусирована на обучении субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) вопросам участия в закупках ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также на повышении информированности СМСП о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется выступление заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой. В обучающей сессии примут участие: Виталий Машков, советник генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Роман Капинос, заместитель председателя правления - член правления АО «МСП Банк» и Алексей Фомин, заместитель начальника департамента – начальник управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО.

Участники встречи получат возможность обсудить с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» особенности и алгоритм участия в закупках, а также получить ответы на актуальные  вопросы, в том числе о мерах финансовой поддержки СМСП.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор,  II этаж.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

3 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» Проценко Александра Павловна.

10 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

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