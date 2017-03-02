г.Мурманск

2 марта – 10.00

Торжественное открытие VI медицинского конгресса «Северное сияние» для медицинских работников Мурманской области. Откроет работу VI медицинского конгресса «Северное сияние» заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова.

В течение двух дней, 1-2 марта, конгресс будет проходить в нескольких секциях одновременно. Лекции для врачей региона прочтут представители ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга. В первый день его работы состоятся семинары на такие темы как: «Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии», «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», а также «Актуальные вопросы пульмонологии, оториноларингологии, аллергологии».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», IV этаж, конференц-зал.

2 марта - 11.00

Круглый стол по теме «Капитальный ремонт многоквартирных домов. Настоящее и будущее. Вопросы подрядных организаций». Среди вопросов, вынесенных на обсуждение – наиболее острые проблемы организации и проведения капремонта, капремонт объектов культурного наследия, энергоэффективный капремонт, предотвращение нарушений при проведении капремонта, взаимодействие сторон при проведении работ.

Участники смогут задать вопросы представителям минэнерго и ЖКХ Мурманской области, НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», Госжилинспекции Мурманской области, комитета по культуре и искусству Мурманской области, подрядных и общественных организаций.

г.Мурманск, ул. Егорова, 14. Региональный центр ценообразования в строительстве, IV этаж, конференц-зал.

2 марта - 12.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мониторинге состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области и подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области» в 2016 году (докладчик Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 2. Отчёт о результатах и основных направлениях деятельности АО «Корпорация развития Мурманской области» (докладчик Барышкин Алексей Геннадьевич – генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»). 3. О новациях в сфере государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области (докладчик Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

2 марта - 15.00

Губернатор Марина Ковтун встретится с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году и их наставниками.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

2 марта – 17.00

В областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится торжественный вечер, посвященный подведению итогов конкурса профессионального мастерства педагогических работников города Мурманска «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и «Ступеньки мастерства». В мероприятии примет участие глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 марта - 17.00

В исполкоме ОНФ состоится заседание регионального штаба. Повестка заседания регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Мурманской области: 1. Об итогах общественного мониторинга исполнения указов и поручений президента Российской Федерации, проведенного региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Мурманской области за 2016 год. 2. О приоритетных проектах ОНФ на 2017 год: «Генеральная уборка / Интерактивная карта свалок»,

- «Формирование комфортной городской среды», «Карта убитых дорог» / Оценим качество дорог!»

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. ОНФ, 3-й этаж.

3 марта – 10.00-13.00

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках плановой проверки будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения действующего законодательства, регламентирующего осуществление работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Мурманской области.

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства в указанной сфере можно помощникам природоохранного прокурора Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03 и Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72.

6 марта – 16.00

На многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора состоится обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ. Семинар организован АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») совместно с министерством развития промышлености и предпринимательства Мурманской области.

Программа семинара сфокусирована на обучении субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) вопросам участия в закупках ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также на повышении информированности СМСП о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется выступление заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой. В обучающей сессии примут участие: Виталий Машков, советник генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Роман Капинос, заместитель председателя правления - член правления АО «МСП Банк» и Алексей Фомин, заместитель начальника департамента – начальник управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО.

Участники встречи получат возможность обсудить с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» особенности и алгоритм участия в закупках, а также получить ответы на актуальные вопросы, в том числе о мерах финансовой поддержки СМСП.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

3 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» Проценко Александра Павловна.

10 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.