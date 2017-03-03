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Мурманская область. Арктика03.03.17 06:55

Делу - время

д.Самь Сыйт

3 марта – 11.00

Губернатор Мурманской области  Марина Ковтун примет участие в торжественной церемонии подключения к электроснабжению саамской деревни «Самь Сыйт».

д.Самь Сыйт, Ловозерский район.

пгт.Сафоново

3 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в п.Сафоново. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

пгт.Сафоново, ул. Школьная, 12.

г.Мурманск

3 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск,  ул. Аскольдовцев, 29; ул Шмидта, 31/1; просп. Ленина, 13.

3 марта – 10.00-13.00

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках плановой проверки будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения действующего законодательства, регламентирующего осуществление работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Мурманской области.

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства в указанной сфере можно помощникам природоохранного прокурора Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03 и Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72.

3 марта - 15.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт Председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области, член партии Денис Лашин. В ходе приема будут рассмотрены жалобы и обращения граждан по вопросам нарушений прав потребителей.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приемная председателя партии Д.А.Медведева в Мурманской области.

6 марта

В рамках запланированной рабочей поездки министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина в Мурманскую область состоится заседание рабочей группы «Социально-экономическое развитие» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Морской вокзал, кают-компания атомного ледокола «Ленин».

6 марта – 16.00

На многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора  состоится обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ. Семинар организован АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») совместно с министерством развития промышлености и предпринимательства Мурманской области.

Программа семинара сфокусирована на обучении субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) вопросам участия в закупках ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также на повышении информированности СМСП о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется выступление заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой. В обучающей сессии примут участие: Виталий Машков, советник генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Роман Капинос, заместитель председателя правления - член правления АО «МСП Банк» и Алексей Фомин, заместитель начальника департамента – начальник управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО.

Участники встречи получат возможность обсудить с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» особенности и алгоритм участия в закупках, а также получить ответы на актуальные  вопросы, в том числе о мерах финансовой поддержки СМСП.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор,  II этаж.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

3 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5» Проценко Александра Павловна.

10 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

 

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