ЗАТО г.Североморск

6 марта - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Североморске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

ЗАТО г.Североморск, ул. Чабаненко, 1.

г.Мурманск

4 марта - 13.00-15.00

В торгово-развлекательном центре «Форум» в рамках реализации партийных проектов «Крепкая семья» и «Единая страна – доступная среда» состоится мероприятие выходного дня «Мы вместе!» с участием представителей общественных организаций инвалидов: Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»; Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга»; Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей инвалидов «Надежда»; Мурманская областная общественная организация «Союз поддержки детей с проблемами слуха»; Мурманская молодежная областная общественная организация «Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс»; Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общества слепых.

Организаторы - Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», Министерство социального развития Мурманской области. В начале мероприятия с приветственным словом к его участникам обратятся: член президиума регионального политического совета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Светлана Виденеева; председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Юлия Величко;

В программе мероприятия: работа площадок «Чудеса на песке» (организаторы - «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Мурманска); «Рисование на воде Эбру» (организаторы - «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Мурманска); «Прикосновение исцеляющей лапы» (организаторы - Мурманская общественная организация канистерапевтов «Прикосновение исцеляющей лапы»); «Аква-грим»; «Клуб чтецов».

Работа творческих мастерских: «Маме посвящается» (изготовление поздравительной открытки к 8 Марта); «Техника набрызга» (организаторы - Государственное областное учреждение «Центр помощи семье и детям»); «Ладошки радости» (организаторы – Детский приют «Берегиня»); «Рисунок моей маме» (Региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»).

Все участники мероприятия могут посетить «Фотозону» и сфотографироваться с ростовыми куклами. В конце мероприятия состоится «Дискотека без границ», которую проведет СОЦ «Наша планета».

г.Мурманск. просп. Кольский, 134. ТРЦ «Форум».

6 марта - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г. Мурманск: ул.Буркова, 11/18; ул. Дзержинского, 3.

6 марта - 10.00

Акция «День донорского совершеннолетия». Мурманская областная станция переливания крови силами выездной бригады проведёт традиционную акцию «День донорского совершеннолетия» на базе Мурманского государственного технического университета. Цель акции – привлечение внимания молодежи к вопросу важности донорства крови и ее компонентов. Молодым людям, достигшим на момент донации 18 лет и сдавшим кровь впервые, будут вручены дипломы «Донорского совершеннолетия» и сувенирная продукция.

г.Мурманск, ул. Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет, корпус «Н», здравпункт.

6 марта - 16.00

Семинар «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, 2-й этаж.

6 марта – 11.00

В рамках запланированной рабочей поездки министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина в Мурманскую область состоится заседание рабочей группы «Социально-экономическое развитие» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Морской вокзал, кают-компания атомного ледокола «Ленин».

6 марта – 16.00

На многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора состоится обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ. Семинар организован АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») совместно с министерством развития промышлености и предпринимательства Мурманской области.

Программа семинара сфокусирована на обучении субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) вопросам участия в закупках ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также на повышении информированности СМСП о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется выступление заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой. В обучающей сессии примут участие: Виталий Машков, советник генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Роман Капинос, заместитель председателя правления - член правления АО «МСП Банк» и Алексей Фомин, заместитель начальника департамента – начальник управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО.

Участники встречи получат возможность обсудить с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» особенности и алгоритм участия в закупках, а также получить ответы на актуальные вопросы, в том числе о мерах финансовой поддержки СМСП.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

10 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.