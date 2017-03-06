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Мурманская область. Арктика06.03.17 07:50

Делу - время

ЗАТО г.Североморск

6 марта - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Североморске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

ЗАТО г.Североморск,  ул. Чабаненко, 1.

г.Мурманск

6 марта - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г. Мурманск: ул.Буркова, 11/18; ул. Дзержинского, 3.

6 марта - 10.00

Акция «День донорского совершеннолетия». Мурманская областная станция переливания крови силами выездной бригады проведёт традиционную акцию «День донорского совершеннолетия» на базе Мурманского государственного технического университета. Цель акции – привлечение внимания молодежи к вопросу важности донорства крови и ее компонентов. Молодым людям, достигшим на момент донации 18 лет и сдавшим кровь впервые, будут вручены дипломы «Донорского совершеннолетия» и сувенирная продукция.

г.Мурманск, ул. Спортивная, 13. Мурманский государственный технический университет, корпус «Н», здравпункт.

6 марта - 16.00

Семинар «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, 2-й этаж.

6 марта – 11.00

В рамках запланированной рабочей поездки министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина в Мурманскую область состоится заседание рабочей группы «Социально-экономическое развитие» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Морской вокзал, кают-компания атомного ледокола «Ленин».

6 марта – 16.00

На многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора  состоится обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ. Семинар организован АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») совместно с министерством развития промышлености и предпринимательства Мурманской области.

Программа семинара сфокусирована на обучении субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) вопросам участия в закупках ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также на повышении информированности СМСП о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется выступление заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой. В обучающей сессии примут участие: Виталий Машков, советник генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Роман Капинос, заместитель председателя правления - член правления АО «МСП Банк» и Алексей Фомин, заместитель начальника департамента – начальник управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО.

Участники встречи получат возможность обсудить с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» особенности и алгоритм участия в закупках, а также получить ответы на актуальные  вопросы, в том числе о мерах финансовой поддержки СМСП.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор,  II этаж.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

10 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

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