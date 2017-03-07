25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?

Всё, что направлено на борьбу с теневой экономикой, я поддерживаю

Это очередной финансовый эксперимент над россиянами

Эти нововведения не затронут тех, против кого они направлены

Не надо нарушать Конституцию РФ и Гражданский кодекс

Сведения о покупках движимого и недвижимого имущества уже сейчас можно получить без введения новых ограничений

У меня нет таких денег, мне всё равно

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