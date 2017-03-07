Делу - время
с.Ловозеро
7 марта - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
г.Мурманск
7 марта - 8.30
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением, холодным водоснабжением.
г.Мурманск, просп. Ленина 79; пер. Охотничий, 15; ул. Скальная, 18.
7 марта - 18.30
Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Март
Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.
10 марта - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна.
17 марта - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.
24 марта - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.
31 марта - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.