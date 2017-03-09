г.Кировск

10 марта – 16.00

В Хибинском центре развития бизнеса состоится семинар на тему «Об изменениях в положении о конкурсе «Делай дело» и основах бизнес-планирования».

г.Кировск, просп. Ленина, 7. Хибинский центр развития бизнеса.

г.Мурманск

9 марта - 11.00

Гость пресс-центра «Мурманский вестник» – генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Алексей Барышкин. Тема пресс-конференции: «Итоги работы Корпорации развития Мурманской области за 2016 год». Он расскажет о проделанной работе и наиболее значимых событиях прошедшего года, обозначит перспективу работы организации в 2017 году.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция газеты «Мурманский вестник».

9 марта - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Ивченко, 8.

9 марта - 14.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Алексеевна Кусайко.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88.

9 марта - 15.00

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин проведёт встречу с делегацией комитета по внешней политике парламента Дании. Стороны обсудят перспективы развития международного сотрудничества Мурманской области с регионами Дании.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

10 марта - 10.00-12.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проводится (горячая линия) по вопросу нарушении трудовых прав работников организаций, расположенных на территории округа в части невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы, а также разъяснения законодательства о труде.

С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушении закона в сфере труда можно обратиться по телефону 43-40-61.

10 марта - 15.00-18.00

Заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Ефремов А.А. проведёт личный приём граждан в помещении Мурманского следственного отдела на транспорте. Желающие могут обратиться по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.

г.Мурманск, просп.Ленина, 71. Мурманский следственный отдел на транспорте.

Записаться на приём можно по телефонам: 8 (812) 400-02-02, (8152) 55-11-27.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

10 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3» Козина Елена Валерьевна.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

5 апреля – 11.00

Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области совместно со специалистами муниципальной информационно-аналитической системы «МУНГИС» планируется проведение семинара по презентации системы «МУНГИС» на территории Мурманской области.

Основными направлениями работы муниципальной информационно-аналитической системой «МУНГИС» являются: инвентаризация недвижимости и земельных участков; точная статистика земель и иной недвижимости в поселении; формирование полноценной базы данных земельных участков и объектов капитального строительства; корректировка границ поселения, корректировка генплана и ПЗЗ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, каб. 21.