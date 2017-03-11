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Мурманская область. Арктика11.03.17 08:50

Делу - время

нп.Белое море

13 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Белое море.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

13 марта - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Лувеньге.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

н.п. Коашва

16 марта – 15.00-17.30

В помещении МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва» прокурор города Кировска Юрийй Кочевинов проведёт выездной приём граждан. Приём ведётся без предварительной записи, в порядке очередности, при этом гражданин обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

н.п. Коашва», 2. МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва».

г.Апатиты

11 и 12 марта - 12.00

Лагерь-семинар «Мы вместе. Мы едины» для функционирующих молодёжных активов и координаторов добровольческой деятельности образовательных организаций Мурманской области.

г.Апатиты, ул. Победы, 29а. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела».

г.Мурманск

13 марта - 9.00

Встреча в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи в мурманском лицее № 2. С 13 по 17 марта учащиеся общеобразовательных организаций Мурманска принимают участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. Главная цель мероприятия состоит в повышении уровня финансовой грамотности подрастающего поколения.

г.Мурманск, ул. Самойловой, 2. Лицей № 2.

13 марта – 9.00-17.00

В честь юбилея в музее ОАО «Мурманское морское пароходство» состоится день открытых дверей. Вход в музей бесплатный.

г.Мурманск, ул. Володарского, 6. Музей ОАО «Мурманское морское пароходство», 3-й этаж.

13 марта - 10.00

Начало мероприятий, посвященных Всемирному дню потребителя. Мероприятия, посвященные Всемирному дню потребителя, который отмечается 15 марта, пройдут в областной научной библиотеке с 13 по 16 марта. Посетители смогут посетить лекцию-презентацию «Потребитель, знай свои права!», принять участие в деловой игре. Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами. Для учащихся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий 15 марта специалисты библиотеки организуют выездную деловую игру по обучению навыкам грамотного потребителя.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Центр общественного доступа.

13 марта - 15.00

Неделя правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний». Мероприятия недели правового просвещения для учащихся 7–8 классов общеобразовательных учреждений Мурманска будут проходить ежедневно с 13 по 17 марта. Для школьников будут организованы консультация–практикум «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!», игра «Азбука потребителя» и обзор выставки «Права потребителей. Это надо знать!».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр правовой и социальной информации.

14 марта - 12.00

Состоится пресс-конференция руководства Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. На пресс-конференции будут подведены основные итоги работы Управления за 2016 год.

г.Мурманск, ул. Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

5 апреля – 11.00

Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области совместно со специалистами муниципальной информационно-аналитической системы «МУНГИС» планируется проведение семинара по презентации системы «МУНГИС» на территории Мурманской области.

Основными направлениями работы муниципальной информационно-аналитической системой «МУНГИС» являются: инвентаризация недвижимости и земельных участков; точная статистика земель и иной недвижимости в поселении; формирование полноценной базы данных земельных участков и объектов капитального строительства; корректировка границ поселения, корректировка генплана и ПЗЗ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, каб. 21.

 

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