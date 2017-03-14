снп.Нивский

14 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Нивском.

снп.Нивский, ул. Букина, 2.

г.Кандалакша

15 марта - 16.00

Заместитель губернатора Евгений Никора примет участие в торжественном открытии плавательного бассейна в Кандалакше.

г.Кандалакша.

г.Кировск

28-30 марта

В Кировске пройдёт фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна-2017». Организаторами фестиваля являются комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры». В жюри фестиваля вошли Сергеева Ольга Борисовна, Колупаев Артем Евгеньевич,Челтыбашев Александр Анатольевич.

В программе фестиваля, который пройдёт в Кировском городском Дворце культуры.

28 марта - 9.00-11.00 – заезд команд; 12.30 – регистрация команд (Кировский городской Дворец культуры); 13.00-17.00 – туристическая программа.

29 марта - 12.00-13.00 – регистрация команд; 13.00-13.30 – мультиигры (отдельный зачёт); 13.30-14.20 – обед; 14.30-15.30 – турнир игры «Что? Где? Когда?», посвящённый году экологии; 15.45-16.45 – турнир игры «Брейн-ринг» (игра по группам); 17.00-17.30 – турнир «Своя игра»; 18.00 – интеллектуальный квест «Ё-гейм» (спортивно-краеведческая эстафета).

30 марта - 10.00-11.00 – турнир «Своя игра»; 11.00-11.50 – турнир игры «Что? Где? Когда?»; 11.50-12.15 – полуфинал игры «Брейн-ринг»; 12.20-13.10 – 2 тур игры «Что? Где? Когда?»; 13.15-14.25 – обед, финал турнира «Своя игра», финал игры «Брейн-ринг»; 14.30-15.20 – 3 тур игры «Что? Где? Когда?»; 15.20-15.40 – подведение итогов, награждение.

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «Кировский городской дворец культуры».

г.Мурманск

14 марта - 9.00

Встреча в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи в мурманской гимназии № 10. С 13 по 17 марта учащиеся общеобразовательных организаций Мурманска принимают участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодёжи.

г.Мурманск, ул. Баумана, 11. Гимназия № 10.

14 марта - 12.00

Состоится пресс-конференция руководства Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. На пресс-конференции будут подведены основные итоги работы Управления за 2016 год.

г.Мурманск, ул. Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

14 марта -15.00

В Информационном центре по атомной энергии г. Мурманска состоится ток-шоу в рамках Всероссийской недели высоких технологий «Современные технологии в медицине» и партийного проекта «Здоровое будущее».

В мероприятии примут участие: депутат Мурманской областной думы шестого созыва, член фракции «Единая Россия», главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев; депутат Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия», сопредседатель ОНФ в Мурманской области Роман Пономарёв; главный врач Оленегорской ЦРБ, член партии Эдуард Гончаров.

г.Мурманск, Портовый пр., 25. Атомный ледокол «Ленин», информационный центре по атомной энергии Мурманска.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

5 апреля – 11.00

Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области совместно со специалистами муниципальной информационно-аналитической системы «МУНГИС» планируется проведение семинара по презентации системы «МУНГИС» на территории Мурманской области.

Основными направлениями работы муниципальной информационно-аналитической системой «МУНГИС» являются: инвентаризация недвижимости и земельных участков; точная статистика земель и иной недвижимости в поселении; формирование полноценной базы данных земельных участков и объектов капитального строительства; корректировка границ поселения, корректировка генплана и ПЗЗ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, каб. 21.