г.Кандалакша

15 марта - 16.00

Заместитель губернатора Евгений Никора примет участие в торжественном открытии плавательного бассейна в Кандалакше.

г.Кандалакша.

г.Кировск

15 марта - 11.00

Открытие фестиваля «Успешные люди много читают». Планируется работа двух площадок, где будут обсуждаться проблемы формирования и развития у учащихся мотивации к чтению, воспитания уважения к книге и включения чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся, вовлечения в круг читателей учащихся, учителей, родителей. Также будут продемонстрированы модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге. Вторая площадка начнет работать с 13.20 во Дворце культуры (ул. Мира, 7). Организаторы приглашают принять участие в работе фестиваля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогических работников образовательных организаций, всех заинтересованных лиц.

г.Кировск, ул. Олимпийская, 57а. Хибинская гимназия.

28-30 марта

В Кировске пройдёт фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна-2017». Организаторами фестиваля являются комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры». В жюри фестиваля вошли Сергеева Ольга Борисовна, Колупаев Артем Евгеньевич,Челтыбашев Александр Анатольевич.

В программе фестиваля, который пройдёт в Кировском городском Дворце культуры.

28 марта - 9.00-11.00 – заезд команд; 12.30 – регистрация команд (Кировский городской Дворец культуры); 13.00-17.00 – туристическая программа.

29 марта - 12.00-13.00 – регистрация команд; 13.00-13.30 – мультиигры (отдельный зачёт); 13.30-14.20 – обед; 14.30-15.30 – турнир игры «Что? Где? Когда?», посвящённый году экологии; 15.45-16.45 – турнир игры «Брейн-ринг» (игра по группам); 17.00-17.30 – турнир «Своя игра»; 18.00 – интеллектуальный квест «Ё-гейм» (спортивно-краеведческая эстафета).

30 марта - 10.00-11.00 – турнир «Своя игра»; 11.00-11.50 – турнир игры «Что? Где? Когда?»; 11.50-12.15 – полуфинал игры «Брейн-ринг»; 12.20-13.10 – 2 тур игры «Что? Где? Когда?»; 13.15-14.25 – обед, финал турнира «Своя игра», финал игры «Брейн-ринг»; 14.30-15.20 – 3 тур игры «Что? Где? Когда?»; 15.20-15.40 – подведение итогов, награждение.

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «Кировский городской дворец культуры».

г.Снежногорск

15 марта - 11.00

Первый заместителя министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева примет участие в заседании круглого стола на тему «Социальная защита инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов».

В рамках круглого стола будет организован консультационный пункт по вопросам порядка и условий предоставления мер социальной поддержки инвалидам и детям-инвалидам, а также организации социального обслуживания указанных категорий граждан.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 5. Дом учителя.

с.Алакуртти

15 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Алакуртти.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 5.

г.Мурманск

15 марта - 9.00

Заседание комитета старших должностных лиц Совета Баренцева/Евроарктического региона.

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Атомный ледокол «Ленин».

15 марта - 10.00

Старт областного конкурса чтецов «Будем мы беречь планету, ведь ее прекрасней нету». Конкурс чтецов «Будем мы беречь планету, ведь ее прекрасней нету», посвященный Году экологии в России, будет проходить с 15 марта по 15 апреля. Принять участие в нем могут дошкольники, их родители, дети младшего школьного возраста до 8 лет и специалисты образовательных учреждений Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания дошкольников.

15 марта – 11.00

Состоится совещание по вопросу формирования земельных участков под многоквартирными домами. В нём примут участие глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов, представители администрации города Мурманска, общественности.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Администрация г. Мурманска, 3-й этаж.

15 марта - 11.00

Заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Мурманской области. Заседание коллегии откроет заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк; с докладом об итогах деятельности министерства здравоохранения Мурманской области и учреждений здравоохранения региона за 2016 год и задачах на среднесрочную перспективу выступит министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

В первый день заседания с основными докладами выступят: Вячеслав Акульчев – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области об итогах деятельности в системе обязательного медицинского страхования региона за 2016 год; Татьяна Шведова – главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Мурманской области о реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы кровообращения на территории Мурманской области; Дмитрий Коваленко – главный врач Мурманского областного онкологического диспансера о реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от онкологических заболеваний на территории Мурманской области; Ольга Фаткуллина – руководитель Росздравнадзора по Мурманской области об актуальных вопросах соблюдения медицинскими организациями обязательных требований в сфере охраны здоровья граждан; Лена Лукичева – руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в регионе в 2016 году и задачах, стоящих перед органами здравоохранения Мурманской области по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в 2017 году. Работа коллегии продолжится 16 марта в рамках профильных секций.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, II этаж, актовый зал.

15 марта - 14.00

В Мурманской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередное творческое занятие экологической мастерской «Весенние птицы» в рамках акции «Спаси дерево». Ребята будут мастерить поделки из бросового материала. Продолжением акции будет мероприятие для детей «Накорми птиц» и развешивание самодельных скворечников. Для участия приглашены читатели библиотеки от 7 лет. Акция способствует привлечению детей к творческой деятельности и бережному отношению к живой природе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская детско-юношеская библиотека, , отдел литературы по искусству.

15 марта - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведет заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. Повестка заседания: 1. Дополнительное образование как элемент системы профилактики правонарушений обучающихся (докладчики: Ковшира Ирина Александровна – первый заместитель министра образования и науки Мурманской области; Петин Дмитрий Павлович – заместитель главы администрации г.Кировска). 2. О мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения официальных спортивных соревнований, выполнения требований Федерального закона от 4 декабря 2007 г . № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (докладчики: Морозов Олег Николаевич – заместитель начальника Управления по обеспечению охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти УМВД России по Мурманской области; Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области). 3. О деятельности муниципальной комиссии по профилактике правонарушений в 2017 году. О мерах, принимаемых администрацией муниципального образования, по исполнению Федерального закона от 2.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на подведомственной территории (докладчики: Бова Николай Алексеевич – глава администрации г.Апатиты; Ливдан Владимир Сергеевич – заместитель главы администрации г. Мончегорска).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

15 марта - 14.30

Круглый стол на тему «Библиотечный ПотребИнформ». Проведение круглого стола приурочено к Всемирному дню защиты прав потребителей, который в 2017 году проходит под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». На встречу с читателями приглашены специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области. Участникам будет предложен обзор периодических изданий и интернет-ресурсов «Виртуальный шоппинг: как не потерять голову и деньги?», а также представлена выставка-информация «Потребитель, знай свои права».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

17 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергеева Наталья Юрьевна.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

5 апреля – 11.00

Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области совместно со специалистами муниципальной информационно-аналитической системы «МУНГИС» планируется проведение семинара по презентации системы «МУНГИС» на территории Мурманской области.

Основными направлениями работы муниципальной информационно-аналитической системой «МУНГИС» являются: инвентаризация недвижимости и земельных участков; точная статистика земель и иной недвижимости в поселении; формирование полноценной базы данных земельных участков и объектов капитального строительства; корректировка границ поселения, корректировка генплана и ПЗЗ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, каб. 21.