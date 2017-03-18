с.Ловозеро

19 марта - 12.00

Выездной семинар-тренинг в рамках программы обучения основам волонтерской деятельности в Ловозере. Участники семинара – вновь сформированные молодежные активы и координаторы добровольческой деятельности образовательных организаций Мурманской области.

с.Ловозеро, ул. Советская, 30.

г.Кандалакша

18 марта - 12.00

Выездной семинар-тренинг в рамках программы обучения основам волонтерской деятельности в Кандалакше. Участники семинара – вновь сформированные молодежные активы и координаторы добровольческой деятельности образовательных организаций Мурманской области.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодежью «Содействие».

31 марта – 12.00-15.00

Федеральный инспектор по Мурманской области Бодягин А.В. проведёт приём граждан в городе Кандалакша. Прием пройдёт в конференц-зале администрации муниципального образования Кандалакшский район. Записаться на приём можно в администрации муниципального образования Кандалакшский район в кабинете № 320 или по телефону 8(81533) 92185.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34. Администрация муниципального образования Кандалакшский район, каб. 327.

г.Апатиты

27 марта – 11.00-13.00

Прокуратурой области будет осуществлен выезд «Мобильной приёмной» в город Апатиты, в ходе которого личный приём граждан проведёт прокурор области Василий Щербаков. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г. Апатиты с 20 по 23 марта в рабочие дни - с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 8 -81555- 6-25-39.

г.Апатиты, Фестивальная, 17. Прокуратура города Апатиты.

г.Кировск

28-30 марта

В Кировске пройдёт фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна-2017». Организаторами фестиваля являются комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры». В жюри фестиваля вошли Сергеева Ольга Борисовна, Колупаев Артем Евгеньевич,Челтыбашев Александр Анатольевич.

В программе фестиваля, который пройдёт в Кировском городском Дворце культуры.

28 марта - 9.00-11.00 – заезд команд; 12.30 – регистрация команд (Кировский городской Дворец культуры); 13.00-17.00 – туристическая программа.

29 марта - 12.00-13.00 – регистрация команд; 13.00-13.30 – мультиигры (отдельный зачёт); 13.30-14.20 – обед; 14.30-15.30 – турнир игры «Что? Где? Когда?», посвящённый году экологии; 15.45-16.45 – турнир игры «Брейн-ринг» (игра по группам); 17.00-17.30 – турнир «Своя игра»; 18.00 – интеллектуальный квест «Ё-гейм» (спортивно-краеведческая эстафета).

30 марта - 10.00-11.00 – турнир «Своя игра»; 11.00-11.50 – турнир игры «Что? Где? Когда?»; 11.50-12.15 – полуфинал игры «Брейн-ринг»; 12.20-13.10 – 2 тур игры «Что? Где? Когда?»; 13.15-14.25 – обед, финал турнира «Своя игра», финал игры «Брейн-ринг»; 14.30-15.20 – 3 тур игры «Что? Где? Когда?»; 15.20-15.40 – подведение итогов, награждение.

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «Кировский городской дворец культуры».

г.Мурманск

18 марта - 9.00

Образовательный семинар «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиции доказательной медицины». Образовательный семинар «Инновации в акушерстве и гинекологии с позиции доказательной медицины» для врачей Мурманской области проводится в рамках информационно-образовательного проекта «Репродуктивный потенциал России». Откроет работу образовательного мероприятия министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

В ходе семинара планируется обсудить перспективы развития современной гинекологии, рассмотреть актуальные вопросы репродуктивного здоровья молодежи, профилактические стратегии сохранения здоровья женщин XXI века, возможности профилактики, диагностики и лечения заболеваний у женщин.

С основными докладами выступят: Виктор Радзинский – заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (Москва); Галина Дикке – д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва); Виктория Печеникова – д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии № 2 Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) и другие специалисты.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. «Azimut отель Мурманск», II этаж, конференц-зал «Азимут».

18 марта - 10.00

Рабочая встреча первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым и подписание Соглашения о сотрудничестве Мурманской области и Чувашской Республики.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

18 марта - 10.00

Областной семинар-практикум «Вокально-хоровая работа в ансамблях народной песни» для руководителей вокально-хоровых коллективов. Участники семинара посетят практическое занятие на тему «Характерные движения разных областей России». Фольклорный ансамбль «Потешенки» областного Дворца культуры проведет открытое занятие «Вокальная работа с детьми 5-7 лет».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

19 марта - 16.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится собрание клуба любителей чтения «Книжные бобры». Участники клуба обсудят книги «Голос монстра» Патрика Несса и «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона.

Повесть американского писателя Патрика Несса – мрачная история о важных вещах, взрослении и потерях. Тринадцатилетний Конор вынужден принять известие о скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить все ощущения и прийти к пониманию ему помогает монстр из его снов, старое тисовое дерево. «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона повествует о приключениях, поисках сокровищ, столкновении с пиратами и затерянном острове.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, зал новой художественной литературы.

20 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением г.Мурманск, просп.Кирова, 20; ул.Радищева, 12.

20 марта - 11.00

Областной семинар «Инклюзивные практики как инновационный вид деятельности культурно-досуговых учреждений». В семинаре примут участие методисты культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

21 марта – 16.00-17.00

Состоится прямая телефонная линия с начальником УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Витальевичем Шиховым.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону (8152) 404-198.

22 марта - 13.00

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Трёхсторонняя встреча руководителей Союза промышленников Севера, Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана и Союза Рыбаков Норвегии и подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве и плана работ на 2017 год.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», IV этаж, малый конференц-зал № 1.

22 марта - 14.10

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Дегустация рыбопродукции, изготовленной по оригинальным рецептам мурманских технологов.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», II этаж, банкетный зал.

22 марта - 14.30

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Начало пленарного заседания.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», II этаж, конференц-зал «Премиум».

23 марта - 10.00

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», II этаж, конференц-зал «Премиум».

23 марта - 13.55

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Подписание Инвестиционного соглашения по проекту «Развитие опытного производства гидролизата белка ферментным способом».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», II этаж, конференц-зал «Премиум».

Март

Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области. Руководители медицинских организаций проведут приёмы граждан по пятницам.

24 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7» Ортикова Инна Борисовна.

31 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

5 апреля – 11.00

Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области совместно со специалистами муниципальной информационно-аналитической системы «МУНГИС» планируется проведение семинара по презентации системы «МУНГИС» на территории Мурманской области.

Основными направлениями работы муниципальной информационно-аналитической системой «МУНГИС» являются: инвентаризация недвижимости и земельных участков; точная статистика земель и иной недвижимости в поселении; формирование полноценной базы данных земельных участков и объектов капитального строительства; корректировка границ поселения, корректировка генплана и ПЗЗ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, каб. 21.

6 апреля - 18.00

Управление государственной службы и кадров аппарата правительства Мурманской области приглашает на тренинг, организованный для лиц, планирующих участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей и по формированию кадрового резерва в исполнительных органах государственной власти региона. Тренинг – это новая форма подготовки к прохождению «кадровых» конкурсов. Его главная цель состоит в том, чтобы помочь гражданам подготовиться к конкурсным заданиям и успешно пройти их.

Как пояснили в управлении госслужбы и кадров аппарата правительства Мурманской области, тренинг позволит сформировать понимание о гражданской службе как об особом направлении профессиональной деятельности, определить готовность к прохождению гражданской службы и наличие необходимых для этого знаний, а также выявить сферы, требующие дополнительной подготовки. В рамках встречи будут рассматриваться вопросы, которые подчас вызывают трудности у кандидатов. В частности, особое внимание будет уделено грамотному заполнению документов, представляемых для участия в конкурсе. Участники тренинга ознакомятся с методами, используемыми при оценке кандидатов: решение кейсов, индивидуальное собеседование, интервьюирование и др. Также будет проводиться подготовка к компьютерному тестированию на соответствие кандидата базовым квалификационным требованиям. Они включают знание русского языка, основ законодательства, включая Конституцию Российской Федерации, законодательство о гражданской службе, законодательство о противодействии коррупции, знание основ делопроизводства и документооборота. Записаться на тренинг можно до 31 марта по адресам электронной почты: ronzhina@gov-murman.ru, ryabova@gov-murman.ru.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, каб.21, вход в административное здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.