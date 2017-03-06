День 8 Марта Мурманская область встретит под влиянием северной, северо-западной периферии антициклона

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной, северо-западной периферии антициклона. Центр обширного антициклона будет смещаться с севера Скандинавии на Карелию и далее район Урала. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях в отдельных районах понижение до -17-22°, днём -2-7°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью -7-12º, при прояснении -17-22º, днём -2-7°. Гололедица.