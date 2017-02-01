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Мурманская область. Арктика01.02.17 07:40

День кровавых ножей: убит мужчина, ранена северянка

26 января  в следственные органы Следственного комитета РФ по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в населённом пункте Титан с подведомственной территорией город Кировск Мурманской области тела мужчины, 1981 года рождения, с признаками насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра на теле погибшего обнаружено проникающее колото-резанное ножевое ранение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлена и задержана местная жительница посёлка Титан. В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении этого преступления.

По версии следствия, 26 января 2017 года обвиняемая находилась в квартире по месту жительства и распивала спиртные напитки со своим знакомым. В ходе распития спиртного между ними произошла ссора, в результате  которой у женщины возник преступный умысел, направленный на причинение смерти потерпевшему. Реализуя задуманное, злоумышленница вооружилась кухонным ножом, клинком которого нанесла мужчине один удар в область живота. От полученного ранения он скончался на месте преступления.

В настоящее время по ходатайству следователя в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельство произошедшего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1975 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 26 января 2017 года в вечернее время злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир в городе Оленегорске, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, действуя умышленно, нанёс своей знакомой, 1980 года рождения, множественные удары клинком ножа в область грудной клетки и шеи, причинив проникающие колото-резанные ранения, от которых женщина упала на пол. Однако преступление не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как в квартиру внезапно вернулся общий знакомый, который вызвал скорую медицинскую помощь.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. 

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