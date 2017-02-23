Мирного неба и жизни хорошей! – мурманчане поздравляют земляков с праздникомЗАТО Александровск отмечает День защитника Отечества
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Мурманская область. Арктика23.02.17 18:54

День защитника Отечества и Масленицу мурманчане отмечали на главной площади города

Сегодня в Мурманске отметили сразу два праздника: День защитника Отечества и Масленицу. На площади Пять Углов, перед гостинично-деловым центром «Арктика», развернулись народные гуляния. Для гостей праздника подготовили концертную программу от ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и оркестра штаба Северного флота, а также показательные выступления бригады морской пехоты.

На улице Ленинградской разместилась военная техника и выставка амуниции. Все желающие смогли отведать настоящей солдатской каши и горячего чая. Также в центре города была организована уличная торговля.

– Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества и Масленицей, – обратился глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепости духа, здоровья, благополучия и отличного настроения!

На главной сцене Мурманска появились скоморохи, стартовала концертно-игровая программа с участием лучших творческих коллективов заполярной столицы. Взрослые и дети приняли участие в традиционных состязаниях «Родной двор – родной город». Спортивные игры, весёлые конкурсы, танцевальные и вокальные номера создали праздничное настроение мурманчанам и гостям областного центра.

Напомним, празднование Масленицы продолжится в воскресенье, 26 февраля. В 14 часов гуляния развернутся на трёх площадках: в районе дома № 101 по Кольскому проспекту;  в зоне отдыха на Семёновском озере;  на площади перед зданием ДК «Судоремонтник» (жилрайон Росляково). В программе – игры, конкурсы,  призы и, конечно же, вкусные блины.

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