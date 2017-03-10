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Мурманская область. Арктика10.03.17 08:40

Денег нет – жители Мурманской области экономят на покупках и услугах

Информация об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь 2017 года и оценке основных показателей за январь-март 2017 года размещена на официальном интернет-сайте регионального Министерства экономического развития.

Как сообщает это ведомство, на потребительском рынке Мурманской области в январе 2017 года сохранялась тенденция снижения физических объёмов розничного товарооборота и платных услуг, обусловленная низким потребительским спросом населения на фоне снижения реальных денежных доходов, а также низкими объёмами потребительского кредитования.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, физические объёмы продаж непродовольственных товаров - на 3,8%, продовольственных - на 2,9%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров снизился до 61,2%, непродовольственных товаров возрос до 38,8% (в январе 2016 года – 61,6% и 38,4%, соответственно).

Индекс физического объёма оборота общественного питания составил 101,9% к уровню января 2016 года.

По предварительным данным Мурманскстата, индекс физического объёма платных услуг населению составил 99,3% по отношению к январю 2016 года. Сокращение физических объёмов отмечено по услугам культуры (на 6,2%), гостиниц (на 5,4%), системы образования (на 5,6%), туристским услугам (на 4,4%), коммунальным услугам (на 4,1%), курьерским услугам и почтовой связи (на 3,2%).

При этом физические объёмы телекоммуникационных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 6,4%, жилищных услуг - на 2,7%.

 

 

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