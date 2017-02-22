Депутаты флотской столицы рассмотрели 13 вопросов

22 февраля под председательством главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова состоялось заседание Совета депутатов флотской столицы, на котором были приняты решения по 13 вопросам, а также, с информацией «О состоянии охраны общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной» выступил исполняющий обязанности начальника МО МВД РФ по ЗАТО г.Североморск и г.Островной капитан полиции Александр Пермяков.

Среди принятых решений – утверждение положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск». Это положение принято в связи с внесением изменений в закон «О ЗАТО», в котором определено, что глава ЗАТО исполняет обязанности и главы администрации.

Депутаты утвердили индекс потребительских цен на товары и услуги для расчёта арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда ЗАТО г.Североморск. Внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества в ЗАТО г. евероморск на 2015-2017 годы, приняты решения по управлению муниципальным имуществом.

По завершению заседания женщины-депутаты поздравили своих коллег-мужчин с Днём защитника Отечества.