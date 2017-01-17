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Мурманская область. Арктика17.01.17 17:18

Депутаты флотской столицы внесли изменения в бюджет ЗАТО и попытались разобраться с качеством уборки дорог и дворовых территорий от снега

17 января под председательством главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова состоялось очередное заседание Совета депутатов флотской столицы. Депутаты внесли изменения в бюджет флотской столицы. Это было связано с необходимостью выделения средств на достройку детского садика в Североморске-3.

Были внесены изменения и дополнения в устав ЗАТО г.Североморск, который вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции Мурманской области и опубликовании в газете «Североморские вести».

В связи с необходимостью изменения предназначения двух земельных участков внесены изменения в решение Совета депутатов «Об утверждении «Правил землепользования и застройки населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования ЗАТО г.Североморск».

Депутаты также утвердили порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Отдельным вопросом стало обсуждение качества уборки дорог и дворовых территорий от снега. 

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