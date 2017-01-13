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Мурманская область. Арктика13.01.17 13:08

Депутаты готовят гражданам новые штрафные санкции

13 января в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Депутаты обсудили проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Он разработан в развитие положений федерального закона «О противодействии терроризму» и устанавливает административную ответственность для физических, должностных и юридических лиц за неисполнение решений, принятых областной антитеррористической комиссией. Предусмотрены соответствующие штрафные санкции: минимум – 1000 рублей (для граждан), максимум – 20 тысяч (юридические лица).

Комитет рекомендовал думе принять проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях» в первом чтении.

 

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