Депутаты Мурманской областной думы решили начать работу 16 января

11 января состоялось заседание совета Мурманской областной думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание думы начнётся 16 января. Всего в повестку дня заседания включено 15 вопросов.

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Региональные законодатели заслушают информацию Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области о результатах мониторинга технологических отключений на объектах и системах жизнеобеспечения Мурманской области, произошедших на территории региона с начала отопительного периода 2016/2017 года, а также информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства о содержании дорожной сети Мурманской области.

Кроме того, предполагается утвердить перечни недвижимого имущества, передаваемого с областного уровня на муниципальный, обсудить кандидатуры для назначения на должность мирового судьи и рассмотреть ряд других вопросов.