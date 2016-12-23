Депутаты облдумы просят министра финансов РФ об увеличении Мурманской области объёма дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 22 декабря состоялось очередное заседание Мурманской областной думы. В нём участвовали: депутаты регионального парламента, заместитель губернатора Роман Дурягин, руководители профильных министерств и органов исполнительной власти, представители Контрольно-счётной палаты, прокуратуры области. Вёл заседание председатель областной думы Сергей Дубовой.

Региональные парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов, в том числе, «бюджетный блок». Так, в третьем чтении принят проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В окончательной редакции утвержден законопроект «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на следующий год.

Дума приняла в окончательной редакции проект закона «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В 2017 году доходы составят 54770128,7 тысячи рублей, расходы – 54692240,8 тысячи рублей, профицит – 77887,9 тысячи рублей. Свыше 70 процентов общего объёма расходов областного бюджета имеют социальную направленность.

В числе рекомендаций правительству области – рассмотреть возможность выпуска региональных ценных бумаг. Предложено также в ходе исполнения областного бюджета рассмотреть возможность увеличения финансирования на организацию обеспечения питанием детей-сирот, выделения финансовых средств на осуществление сноса расселенных аварийных многоквартирных домов, индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы с учётом уровня инфляции, приобретение, ремонт и обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования, увеличение коэффициента индексации размеров социальных выплат и пособий, ремонт учреждений культуры, предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и другие цели.

Депутаты отметили необходимость включения в подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» госпрограммы «Развитие здравоохранения» нового мероприятия по приобретению жилых помещений для медицинских работников, а также увеличения финансирования госпрограммы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» для ликвидации несанкционированных свалок.

Депутаты приняли в окончательной редакции проект закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области». В нём, в частности, учтены учебные расходы на финансовое обеспечение участия педагогических работников в различных творческих конкурсах, олимпиадах конференциях и других мероприятиях.

В первом чтении принят закон об Общественной палате Мурманской области. Срок полномочий палаты увеличен до 3 лет. Количество членов сокращено до 21 человека. Таким образом, закон предусматривает избрание в Общественную палату 7-ми представителей думы.

Дума решила направить обращение к министру финансов РФ А.Г. Силуанову по вопросу увеличения Мурманской области объёма дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО.

Одобрены кандидатуры на должности мировых судей судебных участков: № 6 Ленинского судебного района и № 1 Первомайского судебного района г. Мурманска, № 2 Александровского судебного района Мурманской области на трёхлетний срок полномочий.