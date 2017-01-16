Депутаты поговорят о терроризме, в том числе и «снежном»

Сегодня началось заседание Мурманской областной думы. В повестке дня 12 вопросов, включая представленные в «правительственном часе».

– В частности, речь пойдёт о содержании в зимний период региональных и межмуниципальных дорог, – пояснил председатель думы Сергей Дубовой. – Послушаем, как оценивает эту работу и текущую ситуацию Минтранс. Тема актуальная, поскольку мы помним, каким снежным выдался конец года. Сегодня депутаты смогут задать интересующие их вопросы и высказать предложения.

Ещё одна тема «правительственного часа» – мониторинг технологических отключений на объектах и системах жизнеобеспечения Мурманской области, произошедших с начала отопительного сезона.

– Ситуацию необходимо держать на контроле, тем более что есть негативный пример в других субъектах, где произошло размораживание жилых домов, – отметил спикер.

Депутаты рассмотрят в первом чтении изменения в областной закон об административных правонарушениях, разработанные в развитие положений федерального закона «О противодействии терроризму». Законопроект устанавливают административную ответственность за неисполнение решений, принятых областной антитеррористической комиссией.

Также в повестке дня вопрос о назначении на должность мирового судьи и ряд федеральных законопроектов.