Депутаты ратуют за льготный проезд школьников и студентов не только по проездному билету, но и транспортной карте

Сегодня в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели и рекомендовали думе принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона, который наделяет региональный комитет по физической культуре и спорту полномочием по определению должностного лица, ответственного за организацию работы по предотвращению допинга.

Комитетом рекомендован к принятию в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность льготного проезда школьникам и студентам не только по проездному билету, но и транспортной карте. Данное изменение связано с введением на территории Мурманской области автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров на автомобильном и наземном электрическом общественном транспорте.

Депутаты рассмотрели и поддержали обращение Мурманской областной думы в адрес министра спорта России П.А. Колобкова по вопросу аттестации тренеров и инструкторов-методистов, не являющихся педагогическими работниками, но осуществляющих спортивную подготовку в государственных и муниципальных организациях. В частности, предлагается закрепить в федеральном законодательстве за субъектом РФ полномочия по их аттестации на присвоение первой и высшей квалификационных категорий.