Депутаты собираются установить для «нахимовцев» льготные условия поступления в военные вузы

8 февраля в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Региональные парламентарии обсудили обращение по вопросу отсутствия у выпускников Нахимовского военно-морского училища права поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ вне конкурса.

С подобной инициативой выступил Уполномоченный по правам человека в Мурманской области А.. Патрикеев.

Он отметил в своём выступлении, что нахимовцы проходят учёбу в течение семи лет в условиях казарменной жизни, формируясь для дальнейшей военной службы. Из-за отмены приоритетного права поступления в вузы Минобороны в прошлом году поступили всего 37 процентов выпускников Нахимовского училища.

О необходимости дать «зелёный свет» для поступления в военные вузы этой категории абитуриентов говорил и Михаил Ильиных. Он обратил внимание, что в этом году планируется открытие филиала Нахимовского училища в Мурманске.

Депутаты одобрили обращение в Главное управление кадров Министерства обороны РФ с просьбой рассмотреть возможность установления для «нахимовцев» льготных условий для поступления в военные вузы.

– И это наш первый шаг – услышать мнение этого ведомства, далее возможно вынести этот вопрос на обсуждение коллег из Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, – подчеркнул Михаил Ильиных.