Депутаты собираются защитить жилищные права несовершеннолетних

В Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты обсудили законопроекты, направленные на государственную поддержку инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. Они устанавливают возможность предоставления организациям, реализующим стратегические и приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области и соответствующим требованиям Налогового кодекса, налоговые льготы и преференции.

На сегодня речь идёт, прежде всего, о проектах, связанных с реализацией Кольской опорной зоны. Комитет рекомендовал принятие данных законопроектов во втором чтении.

В первом чтении и окончательной редакции участники заседаний рекомендовали принять законопроект «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Он разработан в целях сохранения предпринимателям права на применение установленной в Мурманской области налоговой ставки в размере 10% по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В частности, статья закона дополнена таким видом деятельности, как ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.

Борис Пищулин отметил необходимость проанализировать виды деятельности, получающие налоговые преференции в нашем регионе.

Сегодня же в областной думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. Региональные парламентарии обсудили изменения в закон Мурманской области «Об областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

В частности, корректировки обеспечивают участие комиссии в разработке и обсуждении нормативных правовых актов в сфере регулирования социально-трудовых отношений. При этом срок рассмотрения документов не должен превышать тридцати дней.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Комитет поддержал законодательную инициативу Заксобрания Ленинградской области, согласно которой снятие с регистрационного учёта по месту жительства ребёнка, не достигшего 14 лет, производится только после его регистрации по новому месту жительства. Как отметил председатель комитета, закрепление соответствующей нормы в федеральном законодательстве позволит избежать в дальнейшем нарушения жилищных прав несовершеннолетних.