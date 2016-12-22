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Мурманская область. Арктика22.12.16 10:44

Депутаты взялись за «бюджетный» блок

Сегодня началось заседание Мурманской областной думы. В повестку дня депутаты включили  более 20 вопросов. В центре внимания депутатов  сегодня будет, прежде всего, «бюджетный» блок. В первую очередь, проект закона о бюджете области на 2017 год, которому предстоит второе чтение. К нему поступили поправки, которые учитывают, в частности, внесенные изменения в законы: о нормативах образовательной деятельности, об установлении фиксированного размера ЕЖКВ.

– Над проектом бюджета велась очень активная работа, – отметил председатель думы Сергей Дубовой. – Он обсуждался профильными комитетами думы, где депутаты заостряли внимание на финансировании различных сфер жизни нашего региона. Шла речь об индексации зарплат работникам бюджетной сферы, пособий, вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, финансировании экологической программы, необходимости обеспечения жильем медработников, ремонта учреждений культуры и многих других актуальных проблемах. Мы берем на контроль все предложения, и в ходе исполнения бюджета будем смотреть на возможности нашего областного «кошелька», расставлять приоритеты – направлять средства, куда важнее всего. Для этого еще и необходимо думать о наполнении доходной части бюджета, привлечении инвестиций в развитие территорий.

Парламентарии также рассмотрят проект закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления преференций организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально-экономического развития». Он направлен на формирование благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в целях обеспечения ускоренного социально-экономического развития моногородов.

В этом году на федеральном уровне было принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в монопрофильном муниципальном образовании г. Кировск.

– Присвоение статуса резидента ТОСЭР наряду с региональными налоговыми льготами предоставляет организациям право воспользоваться федеральными налоговыми льготами, льготными тарифами страховых взносов в негосударственные внебюджетные фонды, а также облегченным порядком проведения государственного и муниципального контроля, – пояснил Сергей Дубовой.

Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты о территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и о бюджете ТФОМС. Третье чтение предстоит проекту закона, вносящего изменения в закон «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области».

В повестке сегодняшнего заседания значатся традиционные кадровые вопросы – назначение на должности мировых судей, аудиторов и зампредседателя Контрольно-счётной палаты области.

По ряду актуальных вопросов региональный парламент планирует обратиться в федеральный центр. В частности, депутаты Мурманской областной думы считают необходимым увеличение объема дотаций Мурманской области в связи с особым режимом функционирования ЗАТО. Также региональные парламентарии планируют обсудить обращение по вопросу, касающемуся оплаты труда федерального медико-биологического агентства.

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