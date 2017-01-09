Десятилетка Федерации конькобежного спорта Мурманской области

Федерация конькобежного спорта Мурманской области подвела итоги выступлений конькобежцев за последнее десятилетие с 2007-2017 гг.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, на заседании федерации были подведены итоги выступлений спортсменов с 2007-2017 гг. среди взрослых спортсменов и юниоров. За эти годы спортсмены Заполярья завоевали медали различного достоинства: более 100 медалей этапов и финалов Кубков России; 21 медаль завоевана на чемпионатах и первенствах России; 4 медали на чемпионате Мира среди студентов; 1 медаль на Всемирной Универсиаде; 1 медаль Чемпионата Европы; 6 медалей на Чемпионатах Мира; Кубок Мира; Большой Хрустальный кубок и 2 место в общем зачёте Кубка Мира.