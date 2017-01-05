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Мурманская область. Арктика05.01.17 10:01

Дети военнослужащих из отдалённых гарнизонов Северного флота отправились на новогодние каникулы в Москву

По приглашениям правительства Москвы при содействии командования Северного флота дети военнослужащих из отдалённых гарнизонов отправились в столицу на новогодние каникулы.

Для ребят запланирована большая культурно-развлекательная программа, включающая посещение Кремлёвской ёлки, Красной площади, Третьяковской галереи, Музея космонавтики, храма Христа Спасителя и других достопримечательностей столицы.

Важная роль отведена непосредственному общению детей военнослужащих Северного флота со столичными школьниками в рамках ознакомления северян с различными направлениями творческой деятельности юных москвичей. Именно такие прямые контакты создают дружескую атмосферу в новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, регулярная практика приглашений юных североморцев на новогодние и рождественские праздники в Москву стала доброй традицией в рамках шефства правительства Москвы над воинскими частями Северного флота.

Возвращение ребят запланировано на 10 января 2017 года.

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