Детский городок на Семёновском озере ждёт масштабная реконструкция

В новый комплекс войдут несколько площадок для юных мурманчан всех возрастов, а также детское кафе и павильон для детского творчества.

– При разработке этого проекта учитывались мнения мурманчан, которые направляли свои пожелания по электронной почте и в устной форме – по телефону, – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Осенью 2016 года эскиз будущего парка был размещен на стене Детского городка, чтобы с ним мог ознакомиться каждый.

Напомним, площадка детского городка несколько лет была в запустении из-за судебных тяжб с предпринимателями, арендовавшими там участки земли. Успешно отстояв права на эту территорию, коллектив учреждения «Мурманские городские парки и скверы» разработал проект по созданию новой многофункциональной благоустроенной зоны отдыха для детей и их родителей.

Название детского городка – «Сказка» – стало определяющим при выборе малых архитектурных форм и игровых комплексов. Герои и стилистика любимых русских сказок будут окружать всех посетителей парка. В центре городка разместится практически настоящий летучий корабль, на площадке вокруг него – герои одноименного мультфильма. Игровой комплекс «Средневековье» с горками и препятствиями будет оформлен и сказочными фигурами богатырей. На площадке для малышей разместится избушка Бабы-Яги и ее хозяйка. В зеленой зоне отдыха установят фигуры 12 братьев-месяцев и юной падчерицы.

Как уточнил Александр Накай, посещение парка будет бесплатным. Городок «Сказка» будет круглосуточно находиться под охраной, но открыт для всех.

В обновленном парке появится детское кафе и крытый павильон, где дети смогут заниматься творчеством: рисовать, лепить, делать аппликации, – независимо от погодных условий.

Работы по реконструкции парка начнутся этим летом.