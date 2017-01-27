Детский сад н.п.Африканда признан лучшим в областном конкурсе

В областном конкурсе методических разработок по организации работы с детьми по безопасности дорожного движения «Правила дорожные знать нам всем положено», в номинации «Методические инновации» авторский коллектив МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» н.п.Африканда муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией (Давыдова Марина Анатольевна, Хомутова Вера Петровна) занял 1 место.