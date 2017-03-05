«Детский спорт» организовал мастер-класс по самбо в ФОКе Кольского района

В Физкультурно-оздоровительном комплексе Кольского района в рамках партпроекта «Детский спорт» тренер-преподаватель высшей квалификационной категории по рукопашному бою Александр Хлебопашенко провёл мастер-класс по самбо для воспитанников спортивных школ и детских спортивных клубов сельских школ района.

«Федеральный координатор партпроекта «Детский спорт» Ирина Роднина подчеркнула важность развития в регионах такого исконно русского, национального вида спорта, как самбо, - сказала региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова. – Кольский район является одним из ключевых центров этого вида спорта в Мурманской области. Кроме того, это муниципальное образование активно принимает участие в программе по реконструкции и ремонту спортзалов в сельских школах в рамках партийного проекта «Детский спорт». Именно поэтому и появилась идея – провести мастер-классы по самбо во всех таких отремонтированных спортивных залах. Сегодняшнее мероприятие даёт старт этой акции. И, что символично, проходит оно в физкультурно-оздоровительном комплексе Кольского района, который был также построен в рамках партийного проекта «Строительство ФОКов».

С приветствием к участникам мастер-класса - воспитанникам спортивных школ и детских спортивных клубов сельских школ района обратился глава администрации муниципального образования Кольский район Александр Лихолат. Он отметил, что в муниципальном образовании многое делается для развития детского спорта: строятся и ремонтируются спортивные площадки, проводятся различные мероприятия. «Мы стараемся обеспечить условия для того, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими, сильными, - сказал он. – Потому что они – наше будущее».