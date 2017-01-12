Детскую поликлинику в микрорайоне Роста откроют после того, как устранят недостатки и получат разрешительные документы

Приём детского населения в поликлинике в микрорайоне Роста областного центра планируется начать после устранения подрядчиком всех выявленных недостатков, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской, и получения учреждением лицензии на ведение медицинской деятельности.

Напомним, 21 декабря 2016 года выполнение работ, которые осуществляло ООО «Найс», проверила комиссия заказчика. По её результатам был составлен акт с перечнем недостатков, которые требуют время на их устранение. В адрес подрядчика было направлено претензионное письмо с требованием провести эти работы в кратчайшие сроки.

Отметим, что за время реконструкции помещений детской поликлиники, они были полностью оснащены необходимым новым медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем, но для начала деятельности Мурманской городской детской поликлиникой № 5 необходимо ещё получить лицензию на медицинскую деятельность по этому адресу, провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу отремонтированных помещений на соответствие санитарным нормам и правилам, внести изменения в технический паспорт здания. Хотя эти бюрократические процедуры требуют время, но без них не обойтись. Как сообщает региональный Минздрав, в ближайшее время двери детской поликлиники будут открыты для юных северян.