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Мурманская область. Арктика08.02.17 06:40

Детям, оставшимся без попечения родителей, учили побеждать «своего дракона»

В службе сопровождения Кандалакшского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Берег» прошло групповое занятие с детьми младшего школьного возраста «Победи своего дракона!», в котором приняли участие воспитанники Центра и дети, проживающие в замещающих семьях.

Человек имеет право на любую эмоцию, имеет право чувствовать и выражать свои чувства. Нет хороших и плохих эмоций, есть хорошие или плохие поступки. Но эмоции влияют на наши поступки и на наше поведение, поэтому важно учиться контролировать свои эмоции, управлять ими. Достижению этой важной цели и было посвящено групповое занятие.

Ребята познакомились с эмоциями, учились распознавать их у себя, окружающих людей и даже у животных, развивали умение адекватно выражать свое состояние. Для этого были проведены специальные упражнения и составлен словарь эмоциональных состояний. Специалисты службы сопровождения научили педагогов и детей навыкам высвобождения и адекватного выражения эмоций.

Итогом занятия стала творческая игра «Победи своего дракона!», в процессе которой дети, проявив творческое воображение, пытались найти возможности для высвобождения отрицательных эмоций, используя технику «коллаж».

 

 

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